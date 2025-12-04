أفضل موظفة عربية.. القابضة لمياه الشرب تهنئ لمياء مصطفى بفوزها بجائزة التميز العربي 2025

كرم المهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الكيميائية د. لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وذلك لفوزها المستحق بجائزة التميز العربي لعام 2025 كأفضل موظفة عربية، في إطار منافسة قوية ضمت مرشحين من مختلف الدول العربية.

إنجاز غير مسبوق لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي



أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، أن هذا الفوز يُعد إنجازًا غير مسبوق لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ودافعًا قويًا لمواصلة نشر ثقافة التميز وتطوير الكفاءات داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.



كما أشاد بدور قطاع المعامل والجودة في الارتقاء بمنظومة مراقبة جودة المياه على مستوى الجمهورية.

التوجه الاستراتيجي للشركة القابضة وشركاتها التابعة

ويأتي هذا الإنجاز ضمن التوجه الاستراتيجي للشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو تحقيق التميز المؤسسي والفردي في جميع مجالات العمل، وتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.



جائزة مصر للتميز الحكومي

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتمتع بمشاركة فعّالة في جائزة مصر للتميز الحكومي بجميع فئاتها، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي، مما يعكس التزام القطاع بتطبيق مبادئ التميز الإداري والحوكمة، ودعم القيادات والنماذج المتميزة داخل الشركة.