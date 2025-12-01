جولات مكثفة لرئيس القابضة للمياه.. متابعة مشروعات حياة كريمةورفع كفاءة المحطات

شهد شهر نوفمبر نشاطًا ميدانيًا مكثفًا للمهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، حيث نفذ سلسلة من الزيارات والجولات التفقدية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا

استهل رئيس القابضة جولاته بزيارة محافظة الفيوم، حيث تابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعقد اجتماعًا موسعًا بمحطة قحافة بحضور الدكتور صلاح بيومي وعدد من رؤساء الشركات التابعة عبر الفيديو كونفرانس. وشدد خلال الزيارة على الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من التوسعات الجارية بمحطات المياه والصرف الصحي.

كما زار محافظة بني سويف، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات الشركة برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، وتفقد مشروع تحويل محطة الصرف الصحي بتزمنت للمعالجة الثلاثية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الغابة الشجرية ببياض العرب ومحطاتها المعالجة. كما تفقد محطة مياه الفقاعي، ومحطة كوم ناصر، ومحطة معالجة كوم أبو راضي بطاقة 20 ألف م³/يوم.

وخلال جولاته الميدانية، تفقد رئيس القابضة عددًا من المحطات الرئيسية بمحافظة المنيا — منها محطة بني حسن الشروق، وتوسعات محطة جنوب ملوي، ومحطتا حديد ومنجنيز الأشمونين وتندة — مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين بجودة عالية.

جولة موسعة بمحافظة بورسعيد لمتابعة المحطات ورفع جاهزيتها

نفذ رئيس القابضة زيارة لمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ تعليمات وزير الإسكان فيما يتعلق باستعدادات موسم الأمطار وسرعة التعامل مع تجمعات مياه الصرف.

وقام المهندس أحمد جابر بزيارة عدد من محطات الرفع الرئيسية، منها:

محطة S1 – محطة الضواحي – محطة 10S – محطة 4D – محطة الهيئة – محطة العبور – محطة الفيروز، حيث تابع كفاءة التشغيل والجاهزية الفنية للمولدات والمعدات.

افتتاح محطة دقميرة وتفقد مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ

شارك المهندس أحمد جابر في فعاليات زيارة وزير الإسكان لافتتاح محطة مياه دقميرة بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ثم استكمل جولة موسعة بالمحافظة شملت تفقد مشروعات الصرف الصحي بقريتي العباسية وأبو هيكل الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين.

كما تفقد محطة صرف الحصفة بطاقة 1000 م³/يوم والتي تخدم 9000 نسمة، وعقد اجتماعًا مع قيادات الشركة لمناقشة زيادة معدلات التحصيل ورفع كفاءة التشغيل.

متابعة مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام بمحافظة مطروح

ضمن جولاته، زار رئيس القابضة محافظة مطروح حيث تفقد الغابة الشجرية بالكيلو 10، ومحطة المعالجة التي تضم ثلاث مراحل (أبيار الأكسدة – المرحلة الثنائية – المرحلة الثلاثية تحت الإنشاء).

كما عقد اجتماعًا مع قيادات الشركة لمراجعة الأداء التشغيلي وخطط تطوير الخدمات، والاستماع إلى مطالب العاملين.

تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة التشغيل

وخلال اجتماعاته المتعددة مع قيادات الشركات بالمحافظات، أكد المهندس أحمد جابر على:

وضع قواعد واضحة للمناقصات والتعاقدات وتقييم المقاولين.

إنشاء منصة موحدة للمناقصات لتعزيز الشفافية والكفاءة.

تطوير منظومة التحصيل وقراءات العدادات.

مواجهة السرقات والتعديات على الشبكات.

القياس الدقيق لكميات المياه المنتجة والخارجة من المحطات لخفض الفاقد.

الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومأمونية وجودة المياه.

دعم التحول الرقمي، وصيانة السيارات والمعدات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية.

تأكيد العمل بروح الفريق

وأكد رئيس القابضة أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أرض الواقع، وتعزيز التواصل مع الشركات التابعة، ورفع مستوى الجاهزية الفنية استعدادًا لموسم الأمطار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



