توقيع محمود الجزار يشعل سوق الانتقالات





أثار اسم محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير مؤكدة عن اقترابه من ارتداء القميص الأحمر مجددًا، بعد فترة من الرحيل.





كريم شحاتة يفجّر المفاجأة

أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامجه “كورة كل يوم” أن النادي الأهلي نجح بالفعل في الحصول على توقيع اللاعب خلال جلسة عُقدت في سرية تامة. وأوضح أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة في ظل رغبة الجزار في العودة إلى القلعة الحمراء.

اتفاق نهائي بين الطرفين

أشار شحاتة إلى أن الأهلي اتفق مع اللاعب على جميع البنود الشخصية، بما في ذلك مدة التعاقد والمقابل المالي والحوافز. وتم توقيع العقود المبدئية، في انتظار الإعلان الرسمي بعد إنهاء الترتيبات مع إدارة البنك الأهلي.



خلفية انتقال الجزار

محمود الجزار كان أحد ناشئي الأهلي قبل أن تتم إعارته لأندية مختلفة، أبرزها الجونة، ثم انتقاله إلى البنك الأهلي حيث تألق بشكل لافت. ومع بروز اسمه مجددًا، سعى الأهلي لاستعادته لدعم الخط الخلفي في الموسم الجديد.

أهداف الأهلي من الصفقة

يرى الجهاز الفني أن الجزار يُعد خيارًا مناسبًا لتدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة مع ضغط المباريات وتكرار الإصابات. كما أن اللاعب يمتلك خبرة في الدوري المحلي ويُجيد اللعب تحت الضغط.

انتظار الإعلان الرسمي

رغم عدم صدور بيان رسمي من القلعة الحمراء حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن الإعلان مسألة وقت، في ظل انتهاء غالبية الإجراءات التعاقدية. ويتوقع أن يُدرج اللاعب في قائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ردود فعل الجماهير

جماهير الأهلي انقسمت بين مرحب بالصفقة باعتبار الجزار لاعبًا واعدًا ويعرف أجواء النادي، وبين من يرى ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الجهاز الفني الذي يضع احتياجات الموسم في مقدمة أولوياته



