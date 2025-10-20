قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق
السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
رياضة

توقيع محمود الجزار يشعل سوق الانتقالات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري


 

أثار اسم محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير مؤكدة عن اقترابه من ارتداء القميص الأحمر مجددًا، بعد فترة من الرحيل.


 

كريم شحاتة يفجّر المفاجأة

أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامجه “كورة كل يوم” أن النادي الأهلي نجح بالفعل في الحصول على توقيع اللاعب خلال جلسة عُقدت في سرية تامة. وأوضح أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة في ظل رغبة الجزار في العودة إلى القلعة الحمراء.

اتفاق نهائي بين الطرفين

أشار شحاتة إلى أن الأهلي اتفق مع اللاعب على جميع البنود الشخصية، بما في ذلك مدة التعاقد والمقابل المالي والحوافز. وتم توقيع العقود المبدئية، في انتظار الإعلان الرسمي بعد إنهاء الترتيبات مع إدارة البنك الأهلي.
 

خلفية انتقال الجزار

محمود الجزار كان أحد ناشئي الأهلي قبل أن تتم إعارته لأندية مختلفة، أبرزها الجونة، ثم انتقاله إلى البنك الأهلي حيث تألق بشكل لافت. ومع بروز اسمه مجددًا، سعى الأهلي لاستعادته لدعم الخط الخلفي في الموسم الجديد.

أهداف الأهلي من الصفقة

يرى الجهاز الفني أن الجزار يُعد خيارًا مناسبًا لتدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة مع ضغط المباريات وتكرار الإصابات. كما أن اللاعب يمتلك خبرة في الدوري المحلي ويُجيد اللعب تحت الضغط.

انتظار الإعلان الرسمي

رغم عدم صدور بيان رسمي من القلعة الحمراء حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن الإعلان مسألة وقت، في ظل انتهاء غالبية الإجراءات التعاقدية. ويتوقع أن يُدرج اللاعب في قائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ردود فعل الجماهير

جماهير الأهلي انقسمت بين مرحب بالصفقة باعتبار الجزار لاعبًا واعدًا ويعرف أجواء النادي، وبين من يرى ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الجهاز الفني الذي يضع احتياجات الموسم في مقدمة أولوياته


 

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

السيد البدوي

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

زكاة الزروع

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

الزكاة

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

