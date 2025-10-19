خالد الغندور: توروب يتمسك بجهازه.. والأهلي يحسم موقف أمير عبد الحميد غدا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك مصدر داخل النادي الأهلي كشف عن أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، سيعقد اجتماعًا غدًا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الدنماركي ييس توروب، بحضور مدرب الحراس كاي ستيفانسن؛ من أجل حسم موقف أمير عبد الحميد من الانضمام إلى الجهاز الفني.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”: “المصدر أوضح أن المدير الفني تم إبلاغه بالأمر خلال رحلة الفريق الأخيرة، لكنه أكد تمسكه بجهازه المعاون الحالي، ورفضه إضافة أي عناصر جديدة في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُترك لمدرب الحراس كاي ستيفانسن لتحديد ما إذا كان بحاجة إلى مساعد أم لا".

واختتم خالد الغندور حديثه: "المصدر أكد أن توروب شدد على أنه في حال تمت الموافقة على انضمام أمير عبد الحميد؛ فسيكون ذلك خارج الراتب الشهري الخاص بالجهاز الفني الأجنبي".