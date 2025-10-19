كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد

فاز عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام فاب الكاميروني، التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى ‏‏20 أكتوبر الجاري‎.‎

وقدم «كاستيلو» أداءً رائعًا خلال المباراة، وأسهمت أهدافه في فوز الأهلي على الفريق الكاميروني وتأهله لنهائي البطولة، حيث ‏سجل 6 أهداف من 6 تسديدات، بنسبة دقة بلغت 100%، ليسهم في فوز الأهلي بنتيجة 37 - 14، ويأتي تتويجه بالجائزة للمرة ‏الثانية على التوالي‎.‎

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير ‏الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، ‏وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات. ‏