بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد

عمر خالد
عمر خالد
عبدالحكيم أبو علم

فاز عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام فاب الكاميروني، التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى ‏‏20 أكتوبر الجاري‎.‎

وقدم «كاستيلو» أداءً رائعًا خلال المباراة، وأسهمت أهدافه في فوز الأهلي على الفريق الكاميروني وتأهله لنهائي البطولة، حيث ‏سجل 6 أهداف من 6 تسديدات، بنسبة دقة بلغت 100%، ليسهم في فوز الأهلي بنتيجة 37 - 14، ويأتي تتويجه بالجائزة للمرة ‏الثانية على التوالي‎.‎ 

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎ 

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير ‏الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، ‏وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات. ‏ 

