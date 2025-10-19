خالد الغندور: الأهلي يبدأ إجراءات إنشاء أكاديميات في إفريقيا لاستكشاف المواهب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السنة الماضية تحدث عن تفكير النادي الأهلي في الحصول على الرعاية بالدولار من الشركات التي ترعي النادي بدايًة من العقود الجديدة في ٢٠٢٦ وهو ما تم إعلانه من النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اليوم نؤكد على أن النادي الأهلي بدأ بالفعل في دراسة عدد من البلاد الافريقية ويتم تشكيل لجنة للسفر لبعض الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، لبحث إقامة فروع واكاديميات بإسم الأهلي أو البحث عن أكاديميات ذات إسم كبير لبحث توقيع توأمه لاستفادة الأهلي من الجواهر الأفريقية التي تستفيد منها الأندية الأوروبية".

واختتم:" الموضوع قيد الدراسة في الوقت الحالي والأهلي وصل لتصورات عديدة ويتم مناقشة الملف بشكل دقيق لانه ملف استثماري كبير جدًا".