وليد الكرتي: بيراميدز هو بطل الدوري الحقيقي.. والمنافسة مع الأهلي تصنع أبطال إفريقيا

أعرب المغربي وليد الكرتي، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن المواجهة كانت صعبة أمام منافس قوي يمتلك خبرات كبيرة على المستوى القاري.

وقال الكرتي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" "الحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الإفريقي، المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، لأن نهضة بركان فريق كبير ومن أفضل الفرق في الدوري المغربي، وأشكر لاعبي بركان على أدائهم القوي، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف لاعب بيراميدز: "بالنسبة لي، نحن لم نخسر الدوري الموسم الماضي، بل أرى أن بيراميدز هو من فاز فعليًا بلقب الدوري، لأننا قدمنا موسمًا استثنائيًا وكنا الأحق بالتتويج".

وتابع الكرتي حديثه مؤكدًا أن "المنافسة مع الأهلي في الدوري المصري تمنح اللاعبين مستوى فنيًّا أكبر، وتُعد حافزًا قويًا للاستمرار في القتال والمنافسة على كل البطولات القارية، مشيرًا إلى أن مواجهة نادي بحجم الأهلي تجعل الفريق أكثر جاهزية لخوض التحديات الإفريقية.

وأتم الكرتي: "طموحاتنا هذا الموسم كبيرة جدًا، وهدفنا الأساسي هو التتويج بلقب الدوري المصري، إلى جانب المنافسة الجادة على كل بطولة نشارك فيها، سواء محليًا أو قاريًا".