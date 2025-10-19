تعرف على غيابات الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الأربعاء بالدوري جهود 5 لاعبين .

ويغيب عن الأهلي كل من محمد شريف مهاجم الفريق الذي تعرض للإصابة في مباراة ايجل نوار ببورندي ، وقال الجهاز الطبي للفريق أن محمد شريف شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه، ولم تكن معاناة الاهلي عند محمد شريف فقط ولكن مستمرة مع اربع اصابات أخري مؤثرة لا تزال غائبة وهي إمام عاشور وكريم فؤاد واشرف داري وحسين الشحات .

ومن المقرر ان يختتم الفريق الأحمر تدريباته بعد غد الثلاثاء علي أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بعدها ليلة مواجهة الإتحاد السكندري، فيما يعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع احمد عبدالقادر وحسين الشحات لحسم ملف تجديد عقودهما وغلقه بشكل كامل لزيادة التركيز لديهم .

