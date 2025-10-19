أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 الفوز على بيراميدز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق حسام عادل من رأسية رائعة داخل المنطقة وأحرز محمد رأفت الهدف الثاني بعد تسديدة داخل المنطقة، وسجل عمر معوض الهدف الثالث عقب نزوله في الشوط الثاني، واختتم الأهداف الغاني صامويل أوبونج بتسديدة داخل المنطقة.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.