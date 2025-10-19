الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا

قال ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يستحق اللعب في أوروبا، مشيرا إلى أن الأهلي هو الاسم والبراند الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وإفريقيا تسويقيا.

وأضاف ياسين منصور أنه الآن لديه وقت كافٍ لخدمة النادي الذي يحبه ويعشقه، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب أسطورة مصرية وأهلاوية، ويشعر بالتعب، ويحتاج إلى وقت حتى يجري فحوصات طبية، وبالتالي كان أمامي خوض الانتخابات كرئيس أو نائب.

وأوضح: لكنني اخترت التواجد كنائب؛ نظرًا لأنني أحتاج إلى فترة من 3 إلى 6 شهور لمعرفة كل شيء داخل الأهلي، فليس من المنطقي أن آتي من الخارج وأدير النادي مباشرة، وقد أتخذ قرارات لا تكون وقتها مناسبا.

وأضاف: «أسعى لعمل إدارات محترفة داخل الأهلي تكون لديها كل الصلاحيات حتى يتم محاسبتها آخر العام، ونرغب في الاطلاع على آخر ما وصلت إليه الإدارة الرياضية في العالم؛ لنطبقه في الأهلي».

وقال إن الأهلي اسم كبير للغاية، وهو «براند» عالمي ضخم، وهو الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ويستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، متمنيًا أن يلعب الأهلي في أوروبا يومًا ما.