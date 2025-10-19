قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبدالحكيم أبو علم

قال ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يستحق اللعب في أوروبا، مشيرا إلى أن الأهلي هو الاسم والبراند الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وإفريقيا تسويقيا.

وأضاف ياسين منصور أنه الآن لديه وقت كافٍ لخدمة النادي الذي يحبه ويعشقه، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب أسطورة مصرية وأهلاوية، ويشعر بالتعب، ويحتاج إلى وقت حتى يجري فحوصات طبية، وبالتالي كان أمامي خوض الانتخابات كرئيس أو نائب.

وأوضح: لكنني اخترت التواجد كنائب؛ نظرًا لأنني أحتاج إلى فترة من 3 إلى 6 شهور لمعرفة كل شيء داخل الأهلي، فليس من المنطقي أن آتي من الخارج وأدير النادي مباشرة، وقد أتخذ قرارات لا تكون وقتها مناسبا.

وأضاف: «أسعى لعمل إدارات محترفة داخل الأهلي تكون لديها كل الصلاحيات حتى يتم محاسبتها آخر العام، ونرغب في الاطلاع على آخر ما وصلت إليه الإدارة الرياضية في العالم؛ لنطبقه في الأهلي».

وقال إن الأهلي اسم كبير للغاية، وهو «براند» عالمي ضخم، وهو الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ويستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، متمنيًا أن يلعب الأهلي في أوروبا يومًا ما.

