تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري

تحت شعار لا وقت للراحة، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسي مساء غد علي استاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الأربعاء في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري، وكانت بعثة الفريق الأحمر قد عادت فجر اليوم الي القاهرة بعد رحلة طيران استغرقت قرابة 7 ساعات من بوروندي عقب الفوز بهدف نظيف علي ايجل نوار في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا .

ورغم وصوله متأخرا لكن الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد قاد المباراة بالكامل وهو من وضع التشكيل والخطة ولكن بالتشاور مع عادل مصطفي المدرب العام، وقال توروب أنه توقع صعوبة مواجهة ايجل نوار خاصة أن كرة القدم الحديثة لا تعرف معني كلمة شئ سهل ".

وأضاف أن التأهل لم يحسم بعد حتي الآن ولكنهم تخطوا الشوط الأول ويبقي الشوط الثاني بالقاهرة.

وأوضح أنه كان سعيداً بالأجواء الرائعة والحضور الجماهيري الذي أضفى طابعًا مميزًا على المباراة، مشيرًا إلى أن هذه البداية تمثل دافعًا قويًّا لمواصلة العمل وتحقيق أهدافنا في البطولة.

وشدد توروب أن ضغط المباريات الكبير لا يمنحه الفرصة في تطبيق وتحفيظ لاعبيه الطريقة التي سيخوض بها المباريات ، وقال :" ليس لدينا وقت ..هناك مباراة في الدوري بعد غد مع الإتحاد السكندري ونسعي لتحقيق الفوز بها ".