الحريري: الأهلي يثبت دائمًا قدرته على تنظيم الأحداث الكبيرة

أبدي هشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، سعادته بالتواجد داخل مقر النادي الأهلي، لحضور مراسم إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات WBLA 2025، التي تقام في ضيافة الأهلي خلال الفترة من ٤ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.

وتوجه الحريري بالشكر للنادي على استضافة البطولة، وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها الأهلي بطولات إفريقيا للأندية، حيث سبق واستضاف عام 2016 بطولة إفريقيا للرجال، مؤكدًا أن الأهلي يثبت دائمًا قدرته على تنظيم الأحداث الكبيرة.

وأوضح الحريري أن البطولة تضم 12 فريقًا من 11 دولة مختلفة، وهي جميعًا فرق قوية للغاية، وتمنى أن تخرج البطولة بشكل جيد، يعكس مستوى كرة السلة الإفريقية، وخاصة بعد المستوى القوي لبطولة إفريقيا للسيدات في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وأن يحظى الجميع بإقامة سعيدة في القاهرة.