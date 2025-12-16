قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في السودان

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الهجوم  الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان بطائرة بدون طيار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الكتيبة البنجلاديشية التابعة لقوات حفظ السلام.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استهداف قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يُعد جريمة مرفوضة وانتهاكًا صارخًا للقانون ولكافة المواثيق الدولية، مشددًا على رفضه التام لكل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .

كما أكد رئيس البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، معربًا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم، وخالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

