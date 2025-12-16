البرلمان العربي يدين الهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في السودان

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان بطائرة بدون طيار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الكتيبة البنجلاديشية التابعة لقوات حفظ السلام.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استهداف قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يُعد جريمة مرفوضة وانتهاكًا صارخًا للقانون ولكافة المواثيق الدولية، مشددًا على رفضه التام لكل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .

كما أكد رئيس البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، معربًا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم، وخالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

