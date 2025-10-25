تعاقد مع شركة إسبانية.. حسام عبد المجيد يقترب من الرحيل عن الزمالك

تحدث حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مسئولي القلعة البيضاء،على عدم خوضه تجربة الاحتراف الخارجي إلا عن طريق النادي وبعد تجديد تعاقده حتى يمنحهم حرية الاستفادة من بيعه.

وأبلغ حسام عبد المجيد مسئولى النادي بتجديد رغبته فى خوض تجربة الاحتراف خارج الدوري المصري خاصة بعد تعاقده مع شركة إسبانية ستتولي ملف تسويقه خارج مصر،مؤكداً لهم أنه يدرس العديد من العروض فى الفترة الحالية ولكنه لم يستقر على خطوته النهائية فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى فيه مليون ونصف المليون جنيه سنويًا، وهو ما ترى الإدارة أنه لا يتناسب مع المستوى الذى ظهر به اللاعب وتطوره الملحوظ منذ تصعيده للفريق الأول.





