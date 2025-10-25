سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك

أنتقد الإعلامي سيف زاهر المدير الفني لنادي الزمالك علي الرغم من فوز الفريق على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك : لو في ركلة جزاء و هجوم على لاعب زي محمد السيد المدرب يخلي اللاعب يسدد! ياينك فيريرا زود الفجوة بين اللاعب و الجماهير أكتر، الإدارة الفنية خدت قرار سئ جدا انها تخلي محمد السيد يتصدر المشهد في ركلة الجزاء رغم الهجوم عليه!

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات صباح اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي في إياب دورالـ32 للكونفدرالية.



ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.