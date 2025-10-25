بعد شائعة وفاته بأزمه قلبية ..سيف زاهر يتواصل مع مؤمن سليمان

تواصل الإعلامي سيف زاهر مع الكابتن مؤمن سليمان بعد شائعة وفاة بأزمة قلبية.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك : كان في إشاعة سخيفة على الكابتن مؤمن سليمان ولكننا تواصلنا معاه و هو بخير و بصحة جيدة و حالياً في المطار وربنا يديلة الصحة والعافية يارب

نفى مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي، الشائعات التي تحدثت عن وفاته اليوم الجمعة بأزمة قلبية، وذلك عقب مباراة فريقه مع أربيل في الدوري العراقي.



وكتب مؤمن سليمان عبر حسابه الرسمي فيس بوك: «يا جماعة دي اشاعة سخيفة، أنا في المطار وراجع بغداد ان شاء الله وأشكركم جميعًا».

يأتي هذا بعد انتشار أخبار غير مؤكدة حول حالته الصحية، مما دفع المدرب إلى توضيح الحقيقة بنفسه وطمأنة الجماهير ومحبيه.

وتعرض فريق الشرطة لهزيمة أمام أربيل بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة من الدوري العراقي.

ويحتل فريق الشرطة المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة مسجلًا 6 أهداف واستقبل 3.