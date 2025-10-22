للاحتراف الخارجي.. حسام عبدالمجيد يوقع عقدا تسويقيا مع شركة إسبانية

شهدت الساعات الماضية توقيع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقدًا مع شركة تسويق إسبانية، لتولي مهمة تسويقه في أوروبا، في ظل تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التعاقد لينفي الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول دخول اللاعب في مفاوضات مع النادي الأهلي، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

كانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الأهلي في ضم اللاعب، إلا أن خطوة عبد المجيد بالتعاقد مع الشركة الإسبانية تؤكد تركيزه على الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية وليس إلى أي نادٍ داخل مصر.

من ناحية أخرى، استقر الزمالك على تمديد وتعديل عقد مدافعه الشاب، غير أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي حالت دون عقد الجلسة المنتظرة مع اللاعب، وسط تفكير الإدارة في إمكانية بيعه للاستفادة المادية من رحيله.

في الوقت نفسه، دخل حسام عبد المجيد دائرة اهتمام أحد أندية الدوري الإماراتي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث حدد مسؤولو الزمالك مبلغ 2.5 مليون دولار كحد أدنى للموافقة على رحيله.