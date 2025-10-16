حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد

أكد الإعلامي جمال الغندور أن نادي بيراميدز لا يضع المدافع حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك، ضمن خططه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء هذا الحديث ليضع حدًا للشائعات المتداولة في بعض الأوساط الكروية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة حول احتمالية انتقال اللاعب إلى الفريق السماوي.

تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”

الغندور أوضح خلال ظهوره الإعلامي عبر برنامجه «ستاد المحور» أن إدارة بيراميدز لم تفتح أي قناة اتصال مع اللاعب أو مع إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن الحديث عن مفاوضات مزعومة لا أساس له من الصحة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

غياب الاهتمام في المرحلة الحالية

وشدد الغندور على أن الملف المتعلق بحسام عبد المجيد غير مطروح داخل النادي من الأساس، وأن الجهاز الفني والإدارة الفنية يسيران وفق رؤية مختلفة للمرحلة القادمة، سواء على مستوى التدعيمات الدفاعية أو الهيكل العام للفريق.

رد على الشائعات المتداولة

وجاء هذا النفي ليُعد بمثابة توضيح رسمي للرأي العام، خصوصًا بعد تداول أخبار تتحدث عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار الغندور إلى أن ما تردد لا يخرج عن كونه اجتهادات إعلامية لا تستند إلى أي معلومة موثوقة.

استقرار في بيراميدز وحذر في التعاقدات

كما ألمح إلى أن إدارة بيراميدز تتحرك وفق خطة مدروسة في الانتقالات، ولا تنوي الدخول في تعاقدات لا تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية أو توازناته المالية.

وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار داخل النادي يمثل أولوية قصوى قبل التفكير في أي إضافة جديدة.

حسام عبد المجيد باقٍ مع الزمالك

وبناءً على هذه التصريحات، يتضح أن مستقبل حسام عبدالمجيد ما زال مرتبطًا بالقلعة البيضاء على الأقل في الفترة الحالية، ولا يوجد أي تطور يشير إلى خروجه أو انتقاله لأي نادٍ آخر عبر نافذة يناير المقبلة.



