طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

أكد الإعلامي جمال الغندور أن نادي بيراميدز لا يضع المدافع حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك، ضمن خططه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء هذا الحديث ليضع حدًا للشائعات المتداولة في بعض الأوساط الكروية والإعلامية خلال الأيام الأخيرة حول احتمالية انتقال اللاعب إلى الفريق السماوي.

تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”

الغندور أوضح خلال ظهوره الإعلامي عبر برنامجه «ستاد المحور» أن إدارة بيراميدز لم تفتح أي قناة اتصال مع اللاعب أو مع إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن الحديث عن مفاوضات مزعومة لا أساس له من الصحة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

غياب الاهتمام في المرحلة الحالية

وشدد الغندور على أن الملف المتعلق بحسام عبد المجيد غير مطروح داخل النادي من الأساس، وأن الجهاز الفني والإدارة الفنية يسيران وفق رؤية مختلفة للمرحلة القادمة، سواء على مستوى التدعيمات الدفاعية أو الهيكل العام للفريق.

رد على الشائعات المتداولة

وجاء هذا النفي ليُعد بمثابة توضيح رسمي للرأي العام، خصوصًا بعد تداول أخبار تتحدث عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

 وأشار الغندور إلى أن ما تردد لا يخرج عن كونه اجتهادات إعلامية لا تستند إلى أي معلومة موثوقة.

استقرار في بيراميدز وحذر في التعاقدات

كما ألمح إلى أن إدارة بيراميدز تتحرك وفق خطة مدروسة في الانتقالات، ولا تنوي الدخول في تعاقدات لا تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية أو توازناته المالية. 

وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار داخل النادي يمثل أولوية قصوى قبل التفكير في أي إضافة جديدة.

حسام عبد المجيد باقٍ مع الزمالك

وبناءً على هذه التصريحات، يتضح أن مستقبل حسام عبدالمجيد ما زال مرتبطًا بالقلعة البيضاء على الأقل في الفترة الحالية، ولا يوجد أي تطور يشير إلى خروجه أو انتقاله لأي نادٍ آخر عبر نافذة يناير المقبلة.


 

