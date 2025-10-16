بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين منع الزبارعن زوجته الإعلامية آيات أباظة وذلك بناء علب تعليمات الطبيب بعد خضوعها لعملية استئصال ورم.

و كتب عمرو محمود ياسين منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها. محبتكم ومساندتكم ليها وليّ بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية.



وبناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله. بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم ان شاء الله يبقى في تحسّن . دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا".



يذكر أن طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور علي الإعلامية آيات أباظة بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت علي إثرها إلى المستشفى.



قالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد " آيات الحمد لله أفضل مازلت في المستشفى تتلقي للعلاج ، أجرت عملية استغرقت 8 ساعات عملية دقيقة هي تعاني من ورم حميد و أن شاء الله خير ، ربنا يطمنا عليها باذن الله ".