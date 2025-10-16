قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا.. احتفال رسمى بتغيير مسمى جنوب الوادي..وتنظيم معرض لإحياء للحرف اليدوية

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب


شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، الاحتفال رسميا بتغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا، ومديرية الصحة بقنا تُحيل طبيبًا نوبتجيًا بالمشروع الأوروبي للتحقيق لعدم تواجده بمقر عمله، كما دشن مجموعة شباب «بازاري» لإحياء الصناعات التراثية واليدوية تحت شعار «صُنع فى قنا».

 

بدلا من جنوب الوادي.. جامعة قنا تحتفل بتغيير اسمها رسميا
 

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، حيث نظمت جامعة قنا اليوم احتفالية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على استبدال اسم جامعة جنوب الوادي بـ جامعة قنا، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية وإبراز الدور الحيوي للجامعة في دعم التنمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد.

جاء ذلك وسط حشد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الجامعة، تلاها انعقاد جلسة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس  الجامعة، وحضور أعضاء المجلس والقيادات الإدارية، حيث وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى أعضاء مجلس الجامعة وأمين الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الجامعة، على جهودهم المخلصة في مسيرة الجامعة منذ نشأتها وحتى اليوم.
 

«صحة قنا» تُحيل طبيبًا نوبتجيًا بالمشروع الأوروبي للتحقيق

وجّهت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، بإحالة الطبيب النوبتجى بوحدة المشروع الأوروبى للتحقيق لعدم تواجده فى فترة النوبتجية أثناء المرور على الوحدة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، بعدد من منافذ الرعاية الأساسية بهدف مراجعة خدماتها وانتظام سير العمل داخلها، بدأتها بتفقد وحدة المحروسة في صحبة الدكتورة سولاف حسن، مديرة إدارة المعامل، والدكتورة زينب أحمد حسين، مديرة إدارة قنا الصحية.
 

بشعار «صُنع فى قنا»| شباب يُدشنون «بازاري» لإحياء الصناعات التراثية واليدوية 

دشّن عدد من الشباب بمحافظة قنا، مُبادرة شبابية جديدة حملت اسم «بازاري»، تهدف إلى جمع الصناعات والحرف التراثية واليدوية في المجتمع القناوي، في محاولة لإحياء الحرف القديمة وتشجيع العاملين بها وتسليط الضوء على قيمتها الثقافية والاقتصادية.

وتأتي المبادرة في إطار سعي الشباب لدعم الحرفيين وصغار المنتجين، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهم، خاصة تلك التي تلقى رواجا كبيرا بين الزائرين والسائحين لما تتميز به من طابع محلي أصيل وخامات طبيعية تحمل هوية محافظة قنا، تحت شعار «صنِع في قنا» الذي يرمز إلى الأصالة والجودة والإبداع المحلي.
 

قنا جامعة قنا جامعة جنوب الوادى إحياء الصناعات التراثية صحة قنا

