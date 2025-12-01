كان نفسي أشارك .. أول رد فعل من أحمد عاطف قطة بعد استبعاده من المنتخب بكأس العرب

علق أحمد عاطف قطة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على عدم مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، بالاضافه الي عدم استدعاءه في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب قطة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «بالتوفيق منتخب مصر الثاني في بطولة العرب، كان نفسي أكون موجود وأشارك معاكم في البطولة، وإن شاء الله تعملوا حاجة كبيرة وتفرحونا وتاخدوها».

وأضاف :وبالتوفيق للمنتخب الأول ف بطولة أفريقيا وإن شاء الله تفرحوا الشعب المصري ونوصل لأبعد نقطة في البطولة».

قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في معسكر أمم أفريقيا، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي- مصطفى شوبير- محمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة - حمدي فتحي - مهند لاشيـن - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.