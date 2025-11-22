بيراميدز يسحق ريفرز يونايتد بـ هاتريك قطة فى دوري أبطال إفريقيا

اكتسح بيراميدز ضيفه ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أحمد عاطف قطة هاتريك لنادي بيراميدز فى الدقيقة 52، 57 ، 72 خلال الشوط الثاني من عمر المباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - دودو الجباس