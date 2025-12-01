النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في

مواجهة بين المتهمين والضحايا في مدرسة السلام

حيث واجهت النيابة العامة بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي وتم التأكيد أنهم شركاء في الجريمة

وقد أسفر تقرير الطب الشرعي الوارد للنيابة العامة ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام

وتكشف بذلك عن متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان السلام

وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالاً

وبمجرد ورود التقرير اليوم الموافق الاول من ديسمبر من عام ٢٠٢٥ تم إحالته والمتهمين الى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الاوراق أمس الموافق ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥