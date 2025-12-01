بعد ساعات من العثور على الجثمان.. ضبط قاتـ.لة "أسماء" بدار السلام بسوهاج

شهدت قرية النصيرات بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج تطورًا مهمًا في واقعة مقتل الطفلة اليتيمة "أسماء ح."، 10 سنوات، والتي عُثر على جثتها داخل منزل مهجور مجاور لمنزل أسرتها، وذلك بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة خلال ساعتين فقط من العثور على الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل منزل مهجور بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان يعود للتلميذة “أسماء”.

التي تغيبت عن أسرتها عقب خروجها من المدرسة يوم الأحد الماضي، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة داخل منزل خالٍ لا يبعد سوى خطوات عن منزلها.

وخلال الساعات الأولى من التحقيقات، رصد فريق البحث أن الطفلة كانت ترتدي قرطًا ذهبيًا وقت اختفائها، ما دفع مأموري الضبط للتركيز على دوافع السرقة.

وبفحص كاميرات المراقبة، وتمشيط المنطقة، وسماع أقوال شـهود الرؤية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة من أبناء القرية، قامت باستدراج الطفلة إلى المنزل المهجور بعد خروجها من المدرسة، ثم سرقت القرط الذهبي منها، وحاولت بيعه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وبحسب التحريات، خشيت المتهمة افتضاح أمرها فأقدمت على قتل الطفلة لإخفاء الجريمة، وأسفر التحرك الأمني السريع عن ضبط المتهمة بعد ساعتين فقط من العثور على الجثمان، وبحوزتها القرط الذهبي الذي تم سرقته من الطفلة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.