قومي المرأة ينظم ندوة بجامعة سوهاج حول أشكال التحرش الالكتروني

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بالتعاون مع كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، ندوة توعوية بعنوان أشكال التحرش الالكترونى وطرق المعالجة، في إطار فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة سنويًا، بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني وتأثيراته على النساء والفتيات، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.

حاضر فى الندوة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، والمقدم أحمد علاء مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد المحسن رئيس قسم الإدارة بالكلية، والدكتور أحمد نور الاستاذ بالكلية.

وأكدت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي المرأة بسوهاج، أن الندوة تناقش قضية بالغة الخطورة والأهمية في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت المساحات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وإساءة استغلالها يجعل منها ساحة جديدة لممارسة عنف وانتهاكات بصفة خاصة

للنساء والفتيات.

واوضحت أن هذه الاساءات تتم من خلال شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب والاختباء فى بعض الأوقات خلف حسابات وهمية ورسائل مجهولة، ومحتوى مسيء ومبتز، ومن هنا تبرز خطورة العنف الإلكتروني بما يحمله من إساءة للسمعة، وتهديد للحياة الخاصة، وتشويه للهوية، واعتداء مباشرًا على الخصوصية والكرامة الإنسانية، وهناك كثيرات يعشن في صمت، ويخشين الإفصاح عما تتعرضن له، وهو ما يجعل الألم أعمق والتأثيرات النفسية أكثر امتداداً.

وأِشارت الدكتورة سحر وهبى، إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق بالتعاون مع شركائه في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والأمنى، حملات توعوية موسعة تستهدف النساء والفتيات والأسر والشباب للتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني، وسبل الوقاية منه، وآليات الحماية والإبلاغ، وتعزيز ثقافة الاستخدام الأمن والمسؤول للتكنولوجيا، والعمل على تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، من خلال خطوط المساندة، بمكتب شكاوى المرأة وبرامج الدعم، وفرق العمل المتخصصة، مع التأكيد على سرية البيانات واحترام كامل لخصوصية كل حالة.

وتحدث المقدم أحمد علاء مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، عن أشكال العنف ضد المرأة الذى يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ومنه العنف اللنفسى، والعنف الاجتماعى، والعنف الاقتصادى، والعنف الصحى، وغيره، فالمراة لها الحق فى العيش بلا عنف، وتحصل على حقها فى التعليم، والرعاية الصحية، والتمتع بالحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية، وحرية التعبير، والمساواة، والمشاركة فى الحياة العامة، مؤكدا على دور المرأة القوى فى المجتمع المصرى فى ظل القيادة الحكيمة العادلة.

من جانبه أكد الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، على دور الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة الهام، فى تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية، لتكون توعية ودعم للطالبات، والتعاون مع الجهات المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

وفى نهاية الندوة، تم فتح نقاش وحوار بين الطلبة والطالبات والمحاضرين، لتوسيع دائرة الاستفادة من محتوى الندوة.