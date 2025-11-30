قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة ينظم ندوة بجامعة سوهاج حول أشكال التحرش الالكتروني

جانب من الندوة بسوهاج
جانب من الندوة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بالتعاون مع كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، ندوة توعوية بعنوان أشكال التحرش الالكترونى وطرق المعالجة، في إطار فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة سنويًا، بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني وتأثيراته على النساء والفتيات، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.

القومي للمرأة

حاضر فى الندوة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، والمقدم أحمد علاء مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد المحسن رئيس قسم الإدارة بالكلية، والدكتور أحمد نور الاستاذ بالكلية.

وأكدت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي المرأة بسوهاج، أن الندوة تناقش قضية بالغة الخطورة والأهمية في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت المساحات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وإساءة استغلالها يجعل منها ساحة جديدة لممارسة عنف وانتهاكات بصفة خاصة 
للنساء والفتيات.

واوضحت أن هذه الاساءات تتم من خلال شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب والاختباء فى بعض الأوقات خلف حسابات وهمية ورسائل مجهولة، ومحتوى مسيء ومبتز، ومن هنا تبرز خطورة العنف الإلكتروني بما يحمله من إساءة للسمعة، وتهديد للحياة الخاصة، وتشويه للهوية، واعتداء مباشرًا على الخصوصية والكرامة الإنسانية، وهناك كثيرات يعشن في صمت، ويخشين الإفصاح عما تتعرضن له، وهو ما يجعل الألم أعمق والتأثيرات النفسية أكثر امتداداً.

وأِشارت الدكتورة سحر وهبى، إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق بالتعاون مع شركائه في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والأمنى، حملات توعوية موسعة تستهدف النساء والفتيات والأسر والشباب للتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني، وسبل الوقاية منه، وآليات الحماية والإبلاغ، وتعزيز ثقافة الاستخدام الأمن والمسؤول للتكنولوجيا، والعمل على تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، من خلال خطوط المساندة، بمكتب شكاوى المرأة  وبرامج الدعم، وفرق العمل المتخصصة، مع التأكيد على سرية البيانات  واحترام كامل لخصوصية كل حالة.

وتحدث المقدم أحمد علاء مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، عن أشكال العنف ضد المرأة الذى يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ومنه العنف اللنفسى، والعنف الاجتماعى، والعنف الاقتصادى، والعنف الصحى، وغيره، فالمراة لها الحق فى العيش بلا عنف، وتحصل على حقها فى التعليم، والرعاية الصحية، والتمتع بالحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية، وحرية التعبير، والمساواة، والمشاركة فى الحياة العامة، مؤكدا على دور المرأة القوى فى المجتمع المصرى  فى ظل القيادة الحكيمة العادلة.

من جانبه أكد الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كلية العلوم الرياضية بجامعة سوهاج، على دور الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة الهام، فى تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية، لتكون توعية ودعم للطالبات، والتعاون مع الجهات المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

وفى نهاية الندوة، تم فتح نقاش وحوار بين الطلبة والطالبات والمحاضرين، لتوسيع دائرة الاستفادة من محتوى الندوة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة ندوة التحرش الالكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يكرم المخرج مازن الغرباوي

سهير المرشدي

إطلاق اسم سهير المرشدي على الدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

كواليس مسلسل الكينج

محمد إمام: استئناف تصوير مسلسل الكينج بعد حريق ستوديو مصر

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد