لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة

كشفت شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، مفاجأة بشأن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة وست هات يونايتد بالبريميرليج.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول دون مشاركة".

ووفقًا للإحصائية التي كشفتها الشبكة العالمية، جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة رسمية مع ليفربول للمرة الأولى منذ 1988 يوماً.

وتعود آخر مباراة شهدت بقاء صلاح دون نزول إلى أرض الملعب إلى مواجهة نادي إيفرتون في 21 يونيو 2020، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن منذ ذلك التاريخ، شارك صلاح بشكل متواصل في مباريات ليفربول قبل أن تنقطع السلسلة في المباراة الأخيرة.