الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع في الدوائر التي تم إلغاؤها والتي ستبدأ خارج مصر غدا وبعد غد وفي الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.

وأكدت أن الجهاز التنفيذي للهيئة تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا ويعكف على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن الدوائر التي تم إلغاؤها الانتخابية.

وقالت إن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه الهيئة من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، كما أن الهيئة حريصة على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأوضحت أن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة يمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة