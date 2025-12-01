سوهاج تحقق فوزًا مستحقًا على الجامعة الألمانية في الدور النهائي لدوري كرة السلة

حقق فريق كرة السلة بجامعة سوهاج فوزا مستحقا على فريق الجامعة الألمانية، خلال مباراة الدور النهائي لدوري كرة السلة للجامعات والمعاهد المصرية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 53 للعام الجامعي 2025 /2026.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تستضيف دوري كرة السلة الذى ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة جامعات سوهاج، بنها، والجامعة الألمانية.

وذلك في الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتي الأول من ديسمبر القادم.

وقد أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه طلاب الجامعة وتصدرهم الدور النهائي في دوري كرة السلة أمام الجامعات المصرية المشاركة، مشيداً بأدائهم المتميز في المباريات وتمتعهم بمستوى عالي من اللياقة البدنية والرياضية.

وهنأ أعضاء المنتخب والجهاز الفني والإداري بهذا الفوز المستحق، والمنافسة الشريفة التي تمتع بها اللاعبين أمام المنتخبات المشاركة، متمنياً لهم التوفيق واستمرار تحقيق النجاح في كافة المحافل واللقاءات القمية والمحلية ورفع اسم الجامعة عالياََ بين الجامعات.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن منتخب الجامعة أثبت جدارة كبيرة وتفانٍ في تحقيق النجاح والظهور بشكل مشرف يليق بالجامعة.

وأكد على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية، وتعمل جاهدة لتوفير البيئة الملائمة لممارسة النشاطات والفعاليات بما يتناسب مع ميول ورغبات الطلاب.

كما تولي اهتمام كبير برعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين في كافة الأنشطة، وتعمل على تحفيزهم لمواصلة التقدم والإبداع.

وأوضح كلا من الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن دوري كرة السلة أسفرت نتائجه عن فوز منتخب جامعة سوهاج على منتخب الجامعة الألمانية بنتيجة 78-75، حيث أقيمت المباراة بملعب نادي سوهاج الرياضى، وشهدت المباراه تنافسا قويا بين الفريقين انتهت بفوز فريق الجامعة تحت قيادة المدرب كابتن أحمد كمال خليل.

واشراف كابتن نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، وإدارة كابتن الخطيب محمد، بالإضافة إلى تحكيم المباريات من نخبة من حكام الاتحاد المصري لكرة السلة بمنطقة سوهاج.