قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تحقق فوزًا مستحقًا على الجامعة الألمانية في الدور النهائي لدوري كرة السلة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حقق فريق كرة السلة بجامعة سوهاج فوزا مستحقا على فريق الجامعة الألمانية، خلال مباراة الدور النهائي لدوري كرة السلة للجامعات والمعاهد المصرية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 53 للعام الجامعي 2025 /2026.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تستضيف دوري كرة السلة الذى ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة جامعات سوهاج، بنها، والجامعة الألمانية.

وذلك في الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتي الأول من ديسمبر القادم.

وقد أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه طلاب الجامعة وتصدرهم الدور النهائي في دوري كرة السلة أمام الجامعات المصرية المشاركة، مشيداً بأدائهم المتميز في المباريات وتمتعهم بمستوى عالي من اللياقة البدنية والرياضية.

جامعة سوهاج

وهنأ أعضاء المنتخب والجهاز الفني والإداري بهذا الفوز المستحق، والمنافسة الشريفة التي تمتع بها اللاعبين أمام المنتخبات المشاركة، متمنياً لهم التوفيق واستمرار تحقيق النجاح في كافة المحافل واللقاءات القمية والمحلية ورفع اسم الجامعة عالياََ بين الجامعات.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن منتخب الجامعة أثبت جدارة كبيرة وتفانٍ في تحقيق النجاح والظهور بشكل مشرف يليق بالجامعة.

وأكد على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية، وتعمل جاهدة لتوفير البيئة الملائمة لممارسة النشاطات والفعاليات بما يتناسب مع ميول ورغبات الطلاب.

كما تولي اهتمام كبير برعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين في كافة الأنشطة، وتعمل على تحفيزهم لمواصلة التقدم والإبداع.

وأوضح كلا من الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن دوري كرة السلة أسفرت نتائجه عن فوز منتخب جامعة سوهاج على منتخب الجامعة الألمانية بنتيجة 78-75، حيث أقيمت المباراة بملعب نادي سوهاج الرياضى، وشهدت المباراه تنافسا قويا بين الفريقين انتهت بفوز فريق الجامعة تحت قيادة المدرب كابتن أحمد كمال خليل.

واشراف كابتن نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، وإدارة كابتن الخطيب محمد، بالإضافة إلى تحكيم المباريات من نخبة من حكام الاتحاد المصري لكرة السلة بمنطقة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج مباراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

هدى الإتربي وهند صبري

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

محمد نور

محمد نور يطرح “دوائر الحب” بمشاركة آدم

المركز القومي للسينما

وفد صيني يزور القومي للسينما بمقر استوديو الأهرام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد