محافظات

«صحة قنا» تُحيل طبيبًا نوبتجيًا بالمشروع الأوروبي للتحقيق

جولة مديرية الصحة
جولة مديرية الصحة

وجّهت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، بإحالة الطبيب النوبتجى بوحدة المشروع الأوروبى للتحقيق لعدم تواجده فى فترة النوبتجية أثناء المرور على الوحدة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، بعدد من منافذ الرعاية الأساسية بهدف مراجعة خدماتها وانتظام سير العمل داخلها، بدأتها بتفقد وحدة المحروسة في صحبة الدكتورة سولاف حسن، مديرة إدارة المعامل، والدكتورة زينب أحمد حسين، مديرة إدارة قنا الصحية.

وتضمّنت الجولة المرور على قسم الطوارئ للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية داخله ومتابعة التسجيل بسجل الطوارئ، كما تمت مراجعة عيادة طب الأسرة وتواجد الطبيب وأدائه لعمله بدقة، كما تابعت عمل المبادرات الرئاسية المختلفة المقدمة داخل الوحدة والتأكد من توافر كافة مستلزمات تلك المبادرات ومدي إستفادة المواطنين منها، بالإضافة لمراجعة عيادة طب العلاج الطبيعى وتواجد حالات بالعيادة يجري عمل جلسات لهم من قِبل أطباء العلاج الطبيعى والإستماع منهم عن الخدمة المقدمة منهم ومدى استفادتهم منها.

وأشادت وكيل المديرية بقنا، بفريق عمل وحدة المحروسة على جهودهم المقدمة منهم للمواطنين، موجهة بسرعة إجراء حشو فى عيادة الأسنان وسرعة توفير أفلام لقسم الأشعة بالوحدة.

كما تفقدت وكيل المديرية، وحدة مدينة العمال فى فترة النوبتجية والتأكد من تواجد الطبيب والتمريض والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال، مشيدة بإنضباط العمل بالوحدة وموجهة الشئون المالية والإدارية بتوفير أفراد أمن للوحدة بما يخدم استمرار تقديم الخدمات المقدمة داخلها.

واختتمت وكيل المديرية، جولتها بالمرور على مكتب الصحة بمدينة قنا للتأكد من تواجد الأطباء ومدخلى البيانات والتمريض وتم الإطلاع على بعض الأسبوعيات على الميكنة، مشيدة بالإنضباط فى مكتب الصحة ومدي حرصهم علي دقة التسجيل للحالات وخاصة المواليد والوفيات.
 

وأشارت عاطف، إلى أن الجولة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة تقديم خدمات طبية تتناسب ومتطلبات المواطنين وضرورة العمل علي تحسين منظومة الخدمة الصحية ومتابعة ذلك بصورة دورية.


قنا مديرية الصحة صحة قنا إدارة قنا الصحية وزارة الصحة

