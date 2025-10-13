بمساحة 12 فدانا.. محافظ قنا يتفقد مبنى المرور الجديد بنجع حمادى

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أعمال مبنى المرور الجديد بمدينة نجع حمادي، الذي يُقام على مساحة تقدر بـ 12 فدان، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليونا و242 ألف جنيه، وتنفذه مديرية الإسكان والمرافق بقنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة، العميد هاني مرسي، وكيل الإدارة العامة لمرور قنا، والعقيد أبو الفتوح زكي، رئيس قسم مرور نجع حمادي، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والمهندس نان نصر الله، عضو مجلس الشيوخ.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ ومكونات المبنى، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وتركيب مولد ديزل كهرباء احتياطي لضمان استمرار العمل دون انقطاع، إلى جانب استكمال منظومة الحريق بما يضمن أعلى معايير السلامة للعاملين والمترددين على المبنى.

و أكد عبدالحليم، بأن إنشاء مبنى المرور الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات مرورية متكاملة للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات التراخيص والفحص الفني للمركبات، بما يواكب متطلبات التطوير والتحول الرقمي.