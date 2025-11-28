قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
اقتصاد

28 فرصة استثمارية واعدة من وزارة الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

حددت وزارة الصناعة 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ومستهدفة لجذب استثمارات بها، بهدف تلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، وتدعو الوزارة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً.

وتشمل الأسس المعايير التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديداً مدى توافر الطاقة (غاز - كهرباء - مازوت- فحم وأسعاره)، ومتوسط الأجور الشهرية للعمال والفنيين والمهندسين، وتوافر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.

الفرص الاستثمارية الـ28 بالتفصيل

1- مكونات الطاقة الشمسية التي تشمل (الخلايا- بطاريات التخزين- أنظمة التتبع الشمسي- العاكسات- برمجيات المراقبة الذكية- الألواح الشمسية الشفافة التقليدية- الألواح القابلة للطباعة المبتكرة- تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة).

2- السيارات ومكوناتها (السيارات الكهربائية- إطارات السيارات- المعدات المختلفة مثل المحركات- أنظمة التوجيه- أنظمة التعليق- المكابح- الزجاج- هياكل السيارات والأتوبيسات- الطنابير- بطاريات السيارات الكهربائية وسيارات البنزين- الإضاءة- الإلكترونيات والأنظمة الذكية).

3- صناعة البرمجيات وأدوات التحكم في المنظومة الصناعية (حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للقطاعات الصناعية- الحلول الذكية للرعاية الصحية- أنظمة القيادة الذاتية في السيارات- البرمجيات الذكية لأجهزة الإلكترونيات- حلول الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية).

4- مكونات طاقة الرياح (المواتير- المراوح- العاكسات- الأبراج الداعمة- المحولات- أنظمة التحكم- البطاريات أو أنظمة التخزين- أجهزة المراقبة والصيانة).

5- مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية التناضح العكسي - طلمبات الضغط- أنظمة الفلاتر- خزانات المياه- أنظمة الكهرباء والتحكم- أنظمة التطهير الكيميائي- مولدات الطاقة- أجهزة المراقبة والصيانة- أنظمة التحكم في جودة المياه المعالجة- أجهزة الترشيح- المصافي). 

6- ألبان الأطفال منذ بداية تصنيعه وليس تجميعه (جمع الحليب الخام- معالجته وتنقيته - البسترة - إضافة المكملات الغذائية والفيتامينات - التجفيف -التعبئة والتغليف).

7- ألومنيوم (قطاعات الألومنيوم - ورق الفويل - الألواح - الكلادينج -أسلاك الألومنيوم- قطع الغيار الصناعية - الحاويات والأوعية- الألومنيوم المعالج بالحرارة - الألومنيوم المؤكسد).

8- المحولات الكهربائية (العوازل الكهربائية المتقدمة - أنظمة التبريد المتقدمة -المفاتيح الكهربائية الذكية وأنظمة التحكم المتطورة - المحولات الجافة - تقنيات القياس المتقدمة- محولات الجهد العالي جدًا).

9- المواسير غير الملحومة (المواسير- المواسير المضلعة- المواسير المقاومة للتآكل- المواسير المعزولة حراريًا).

10- مضخات رفع المياه ومواتير الأجهزة: (مضخات أفقية - مضخات غاطسة) (مواتير غسالات الصحون / الملابس- مواتير المكيفات الثابتة / المحمولة -مواتير الخلاطات المتخصصة عالية الأداء)، ومواتير الخلاطات المتخصصة عالية الأداء).

11- المستحضرات الطبية وأدوات التجميل: تعتمد على زراعة النباتات العطرية والطبية واستخراج الزيوت العطرية والمستخلصات الطبيعية وتُستخدم في تصنيع المستحضرات الدوائية والتجميلية.

12- صناعة البوليستر (الألياف البوليستر عالية الأداء- البوليستر المعالج بالحرارة- البوليستر المقاوم للحرائق- البوليستر المقوى بالألياف الزجاجية- البوليستر المُعاد تدويره بكفاءة عالية).

13- صناعة الصودا: هي عملية إنتاج كربونات الصوديوم المستخدم في انتاج الصودا الكاوية أو بيكربونات الصوديوم (كمنتجات ثانوية)، وهي مادة أساسية تستخدم في صناعات مثل المنظفات، والصناعات الغذائية، وصناعات المياه. 

14- المحركات الكهربائية ومكوناتها (المحركات المتزامنة عالية الكفاءة- المحركات الخطية- المحركات المغناطيسية الدائمة عالية الأداء- المحركات التوربينية- المحركات الخاصة بالتطبيقات الصناعية المتخصصة).

15- المولدات الكهربائية (المولدات الغازية عالية الكفاءة- المولدات التوربينية الكبيرة- المولدات المحمولة للطوارئ عالية القدرة- المولدات الهجينة العاملة بالوقود المتعدد- المولدات العاملة بالطاقة الشمسية).

16- الأحبار: الطباعة على الورق- البلاستيك

17- الأدوات الكهربائية (المفاتيح الذكية "Smart Switches"- قواعد الإنارة المتطورة مثل قواعد الإنارة ذات التحكم عن بعد- البرايز المقاومة للحرارة العالية- الترانسات الخاصة بالتطبيقات الصناعية- الفيوزات الذكية- سويتشات للتحكم في الإضاءة عبر الواي فاي- مفاتيح الحماية الذكية- المكثفات الكهربائية).

18- صناعة المواد القابلة للتدوير (إعادة تدوير البلاستيك الحيوي- تصنيع المواد القابلة للتحلل البيولوجي - إعادة تدوير النفايات الإلكترونية- تدوير المواد المعدنية المتقدمة- إنتاج الأكياس القابلة للتحلل- تدوير الزجاج والورق بأنواعهما المتقدمة).

19- تشيلرز للتكييف المركزي (تشيلرز بنظام التبريد بالامتصاص - تشيلرز باستخدام التبريد الجاف أو التبريد باستخدام الأمونيا - تشيلرز ذكية تعمل بالتحكم عن بُعد- تشيلرز ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة- تشيلرز هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربية- أنظمة تشيلرز مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء والتحكم التلقائي)، ونظام التبريد بالتطبيقات الذكية، ومكونات نظام تشيلرز لتحقيق قواعد السلامة التشغيلية.

20- المصاعد والسلالم الكهربائية (مصاعد ذكية مزودة بأنظمة التحكم عن بعد- مصاعد تعمل بالطاقة الشمسية- سلالم كهربائية بتقنيات الأمان المتطورة- سلالم كهربائية تعمل بتقنيات توفير الطاقة- مصاعد خفيفة الوزن للتطبيقات السكنية الفندقية- مصاعد ذات قدرة تحكم متعددة الوظائف- سلالم كهربائية مقاومة للحرائق).

21- الأنظمة (أنظمة الصوتيات المحيطية- كاميرات مراقبة بالذكاء الاصطناعي- أنظمة صوتية متكاملة للمباني الذكية- أنظمة المراقبة باستخدام الكاميرات الحرارية- أنظمة الصوت المتكاملة للمناسبات والمؤتمرات-كاميرات مراقبة ذات جودة 4K- أنظمة الصوت المتقدمة لتكنولوجيا الـ3D).

22- صناعة الروبوتات المتطورة (روبوتات صناعية لتحسين خطوط الإنتاج- روبوتات طبية لأغراض الجراحة والعلاج- روبوتات ذكية للتخزين والنقل - روبوتات للأعمال مثل التنظيف في الأماكن الملوثة).

23- صناعة الهيدروجين الأخضر (إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح- تحليل المياه الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة النظيفة- تقنيات تخزين الهيدروجين منخفضة التكلفة - الهيدروجين الأخضر كوقود بديل في النقل والصناعة الثقيلة).

24- البتروكيماويات (PVC البولي فينيل كلوريد- PE البولي إيثيلين- PP البولي بروبلين- PET البولي إيثيلين تيرفثالات- PU البولي يوريثين- المطاط الصناعي - ....... ).

25- الصناعات النسيجية: تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والغزول من ألياف طبيعية وصناعية، وإعادة تدوير أقمشة البوليستر، وإعادة تدوير مخلفات مصانع النسيج، والألياف الصناعية.

26- الصناعات الغذائية (الأطعمة الصحية والبديلة "المنتجات العضوية والخالية من الجلوتين"- اللحوم النباتية- الوجبات الجاهزة الصحية والمجمدة- المشروبات البديلة للبن مثل حليب اللوز- منتجات الأطعمة المخصصة للأنظمة الغذائية الخاصة- الوجبات الخفيفة الصحية المعلبة- الأطعمة المدعمة بالبروتين- إنتاج بروتين شرش اللبن- إنتاج حمض الستريك).

27- الصناعات الجلدية (الأحذية والحقائب والملابس والأحزمة الجلدية- المنتجات الجلدية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد- الأثاث الجلدي المخصص بألوان وأنماط معقدة) وإعادة تطوير مخلفات المدابغ: لإنتاج أحماض أمينية تستخدم في تحسين أداء صباغة المنسوجات، وصباغة الجيلاتين (طبي- صناعي). 

28- الحديد ومشتقاته ويشمل (حديد التسليح - الحديد المسطح - الحديد المدرفل على الساخن - الحديد المدرفل على البارد "صاج السيارات"- الحديد الزهر- أنابيب الحديد- أسلاك الحديد- الحديد المقاوم للصدأ)، ومخلفات الحديد (تدوير مخلفات مصانع الجلفنة "حمض الهيدروكلوريد المستنفذ من انتاج مادة كلوريد الحديديك المستخدم في معالجة المياه، ومخلفات الحديد المستخدم في الاثاث المعدني "القوائم الأكر- المقابض كمستلزمات بناء منزلية"، ومخلفات مصانع الحديد والصلب من الطوب الحراري لإنتاج كبريتات الماغنسيوم كسماد متخصص.

وزارة الصناعة الصناعة فرصة استثمارية جذب استثمارات

