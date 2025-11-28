وجعتونا وأمتعتونا.. سلاف فواخرجي توجه رسالة إلي صناع كارثة طبيعية

أعربت الفنانة سلاف فواخرجي عن إعجابها الكبير بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي اختتم عرضه مؤخراً وحقق نجاحاً واسعاً ونسب مشاهدة مرتفعة، محققاً تفاعلاً إيجابياً من الجمهور والنقاد على حد سواء.



ونشرت سلاف على صفحتها بـفيسبوك صوراً من كواليس العمل، مصحوبة بتعليق:

"إيه الروعة والحلاوة دي كلها، شكراً لصناع مسلسل كارثة طبيعية، وجعتونا وأمتعتونا بجد."



يذكر أن الفنان أحمد مكى كان قد ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «كارثة طبيعية» ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميا، بعدما قدما سويا عددا كبيرا من الأعمال منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام وعلى بابا ومسلسل الكبير.

وقدم أحمد مكى فى مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقية فى العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذى يقدمه محمد سلام فى المسلسل.