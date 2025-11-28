جهاد حسام الدين: تجربة كارثة طبيعية كانت طويلة وشاقة

احتفت الفنانة جهاد حسام الدين، بالنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير "كارثة طبيعية"، الذي شاركها فيه الفنان محمد سلام، والذي عُرض مؤخرًا على منصة WATCH IT.

ونشرت جهاد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة: "محمد وشروق سيظلان دائمًا في قلبي بروحهما الطيبة وتواضعهما وإصرارهما في الحياة.. كانت رحلة طويلة وشاقة، لكنها مليئة بالمتعة والتجارب الرائعة".



يذكر أن الفنان أحمد مكى كان قد ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «كارثة طبيعية» ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميا، بعدما قدما سويا عددا كبيرا من الأعمال منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام وعلى بابا ومسلسل الكبير.

وقدم أحمد مكى فى مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقية فى العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذى يقدمه محمد سلام فى المسلسل.