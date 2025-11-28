قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
جهاد حسام الدين: تجربة كارثة طبيعية كانت طويلة وشاقة

جهاد حسام الدين
جهاد حسام الدين
منار نور

احتفت الفنانة جهاد حسام الدين، بالنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير "كارثة طبيعية"، الذي شاركها فيه الفنان محمد سلام، والذي عُرض مؤخرًا على منصة WATCH IT.

ونشرت جهاد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وعلقت عليها قائلة: "محمد وشروق سيظلان دائمًا في قلبي بروحهما الطيبة وتواضعهما وإصرارهما في الحياة.. كانت رحلة طويلة وشاقة، لكنها مليئة بالمتعة والتجارب الرائعة".


يذكر أن الفنان أحمد مكى كان قد ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «كارثة طبيعية» ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميا، بعدما قدما سويا عددا كبيرا من الأعمال منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام وعلى بابا ومسلسل الكبير.

وقدم أحمد مكى فى مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقية فى العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذى يقدمه محمد سلام فى المسلسل.

مسلسلة كارثة طبيعية

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أتمنى تجسيد شخصية كليوبترا.. وفخورة بالمتحف المصري الكبير

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أمي صديقتي وسندي في كل مراحل حياتي

دوللي شاهين و ابنتها نور مع أوركيد سامي

دوللي شاهين لـ صدى البلد: الأمومة كل شيء بالنسبة لي.. وأنا صديقة لابنتي

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

