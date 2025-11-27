مسلسل كارثة طبيعية يتحقق.. معاناة أم وأب مع 4 توائم

خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة عن تجربة أم وأب مع 4 توائم.



وقالت الأم،:" ربنا رزقني بالأطفال مرة واحدة ولأني مكنتش هستحمل وجع جرح القيصرية"، متابعة: نفسي أربي أولادي على الدين الصحيح.

وأضافت : زوجي يساعدني في تربية الأولاد ويساعدني دائما في كل الأمور، وهذا هو واجب كل زوج.

واسترسل الأب: البعض يقول إني اتأجر بأولادي، ولكن هذا ليس صحيحا، متابعا: اتحدث دائما عن صعوبة الأمر، وعلى الجميع إدراك مدى المعاناة التي نعيشها.



ولفت إلى أن مسلسل كارثة طبيعية ساعدني كثيرا في الحديث عن معاناتي، متابعا:" المسلسل حسس الناس بمعاناتي وكان له تأثير إيجابي".



