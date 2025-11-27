جهاد حسام الدين توجه رسالة شكر بعد انتهاء مسلسل كارثة طبيعية

وجهت الفنانة جهاد حسام الدين رسالة شكر مؤثرة لزملائها الأصدقاء وفريق العمل، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسل «كارثة طبيعية».



و كتبت جهاد حسام الدين

" محمد و شروق هيفضلوا في قلبي بروحهم الطيبة و غلبهم و معافرتهم في الدنيا ،

كانت رحلة طويلة و شاقة لكن ممتعة ،

قلبي عمران بالإمتنان من كتر الحب اللي استقبلته منكم و العرفان تجاه زمايلي من كل الأقسام اللي اشتغلوا بحب و دعم منقطع النظير ،

حب كبيييير "

يذكر أن الفنان أحمد مكى كان قد ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «كارثة طبيعية» ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميا، بعدما قدما سويا عددا كبيرا من الأعمال منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام وعلى بابا ومسلسل الكبير.

وقدم أحمد مكى فى مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقية فى العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذى يقدمه محمد سلام فى المسلسل.