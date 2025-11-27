قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هشام عبد العزيز: احترام كبار السن وتوقيرهم من مقاصد الإسلام الأساسية

احترام الكبير واجب شرعي
احترام الكبير واجب شرعي
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، أن احترام كبار السن وتوقيرهم يعد قيمة جمالية وأخلاقية عظيمة، ورسخة الشريعة الإسلامية منذ بداية الدعوة.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس، أن تعاملنا مع كبار السن يجب أن يكون انطلاقاً من إدراك دورهم في الماضي والحاضر، فهم الذين أسسوا وبنوا المستقبل، وعليهم كانت مسؤولية التنمية والبناء، لذا وجب التعامل معهم بتقدير وتوقير.

وأشار الدكتور هشام إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غرس هذه القيم بقوله: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"، موضحاً أن هذه الكلمات تعني أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير يظل ناقص الإيمان وغير مكتمل الأخلاق، فهو لم يدخل قلبه بعد حقائق الإيمان والمعرفة الإنسانية.

وأضاف أن احترام الكبير مرتبط بفهم مراحل العمر، فالإنسان يبدأ ضعيفاً ثم يصبح قوياً في شبابه، ثم يعود إلى الضعف في كبره، لذلك يحتاج إلى المساعدة، وتقدير مكانته، ومعاملة تليق به.

وأشار الدكتور هشام إلى أن توقير الكبير ليس مجرد لطف أو تفضيل، بل هو فرض وحق عليه، كما أنه وسيلة من وسائل صون المجتمع والحفاظ على تماسكه وقيمه.

وأوضح أيضاً أن هذه القيم ليست انعكاساً دينيّاً فقط، بل أخلاقياً واجتماعياً، فهي جزء من مكارم الأخلاق التي جاءت الشريعة لتكملها.

 فالاحترام والتقدير لا يعني الموافقة على كل رأي، بل إدراك فضل وتجارب الإنسان الكبير، والتعامل معه بما يليق بمقامه.

ولفت الدكتور هشام عبد العزيز  بأن تربية الشباب على احترام الكبير وتوقيره ضرورة مجتمعية، ويجب ترسيخها من خلال التوجيه الديني والوعي الأخلاقي، مع الإشارة إلى أن الأمة التي تهمل هذه القيم تكون معرضة للضلال وضعف الروابط الإنسانية.

هشام عبد العزيز احترام كبار السن كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

ترشيحاتنا

فضل شاكر

عَارٍ من الصحة .. نجل فضل شاكر يكشف كواليس تدهور حالة والده الصحية

هالة صدقي

وصول النجمة القديرة هالة صدقي لشرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي الشبابي يقيم ندوة الاحتفاء بالمسرح الكوري

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد