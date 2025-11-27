قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام
هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بمصافحة المرأة الأجنبية، وذلك ردًا على سؤال من تامر مصطفى من القليوبية حول مدى جواز السلام باليد على سيدة لا تربطه بها صلة قرابة.

وبيّن خلال لقاء تلفزيوني ، أن الفقهاء عرّفوا المرأة الأجنبية بأنها المرأة التي يجوز للرجل شرعًا الزواج منها، مثل بنت العمة أو بنت الخال، أما المحارم كالوالدة والأخت والعمة والخالة فلا حرج في مصافحتهن أو السلام عليهن.

وأشار إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، مستدلين بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط. 

وفي المقابل، أوضح أن فقهاء الأحناف والحنابلة أجازوا المصافحة عند تحقق أمن الفتنة وانتفاء الشهوة، خاصة في حالات التحية الرسمية أو متطلبات العمل والأمور الإدارية.

ولفت إلى أن بعض الصحابة، ومنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، صافحوا نساء في سياقات معينة أثناء فترة خلافتهم، وهو ما اعتُبر دليلاً على إباحة المصافحة عند الضرورة أو في إطار التحية المجردة من أي ريبة، مؤكدًا أن من اختار رأي الجمهور في المنع فلا إثم عليه، وكذلك من أخذ برأي المجيزين ضمن الضوابط الشرعية فلا حرج عليه.

وأوضح أمين الفتوى أن مجرد المصافحة لا تنقض الوضوء إذا لم يصاحبها شهوة أو لذة، أما إذا ترتب عليها أمر زائد من هذا القبيل فقد يبطل الوضوء عند بعض الفقهاء، بينما تبقى المصافحة العادية بغرض التحية دون تأثير على الطهارة.

وأكد إمكانية الاكتفاء ببدائل تحفظ الأدب والحياء، مثل الاكتفاء بالتحية اللفظية أو الإيماء بالرأس أو وضع اليد على الصدر، معتبرًا أن الأهم هو الالتزام بالآداب الشرعية وصون التعامل بين الرجل والمرأة بما يحقق الوقار والاحترام.

مصافحة المرأة المرأة الأجنبية دار الإفتاء أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج تبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة

استجابة لـ صدى البلد.. محافظة سوهاج تبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة

محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر العاشر للشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني

محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني

صورة موضوعية

تحويل محور الكورنيش إلى النصر لاتجاهين في الغردقة | تفاصيل

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد