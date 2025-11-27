هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بمصافحة المرأة الأجنبية، وذلك ردًا على سؤال من تامر مصطفى من القليوبية حول مدى جواز السلام باليد على سيدة لا تربطه بها صلة قرابة.

وبيّن خلال لقاء تلفزيوني ، أن الفقهاء عرّفوا المرأة الأجنبية بأنها المرأة التي يجوز للرجل شرعًا الزواج منها، مثل بنت العمة أو بنت الخال، أما المحارم كالوالدة والأخت والعمة والخالة فلا حرج في مصافحتهن أو السلام عليهن.

وأشار إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، مستدلين بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط.

وفي المقابل، أوضح أن فقهاء الأحناف والحنابلة أجازوا المصافحة عند تحقق أمن الفتنة وانتفاء الشهوة، خاصة في حالات التحية الرسمية أو متطلبات العمل والأمور الإدارية.

ولفت إلى أن بعض الصحابة، ومنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، صافحوا نساء في سياقات معينة أثناء فترة خلافتهم، وهو ما اعتُبر دليلاً على إباحة المصافحة عند الضرورة أو في إطار التحية المجردة من أي ريبة، مؤكدًا أن من اختار رأي الجمهور في المنع فلا إثم عليه، وكذلك من أخذ برأي المجيزين ضمن الضوابط الشرعية فلا حرج عليه.

وأوضح أمين الفتوى أن مجرد المصافحة لا تنقض الوضوء إذا لم يصاحبها شهوة أو لذة، أما إذا ترتب عليها أمر زائد من هذا القبيل فقد يبطل الوضوء عند بعض الفقهاء، بينما تبقى المصافحة العادية بغرض التحية دون تأثير على الطهارة.

وأكد إمكانية الاكتفاء ببدائل تحفظ الأدب والحياء، مثل الاكتفاء بالتحية اللفظية أو الإيماء بالرأس أو وضع اليد على الصدر، معتبرًا أن الأهم هو الالتزام بالآداب الشرعية وصون التعامل بين الرجل والمرأة بما يحقق الوقار والاحترام.