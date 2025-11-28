قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض
شيماء جمال

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: بداية تخلُّق الجنين في رحم أمه تكون بتمام ثمانيةٍ وعشرين يومًا، وتُحسَب هذه الأيام مِن أول يومٍ في آخِر حيضةٍ نزلت عليها قبل حصول الحمل، والدَّم النازل بعد سقوط الحمل الذي هذا وصفُه هو دم نفاس، ومن ثم فإن الدم النازل على المرأة المذكورة بعد الإجهاض في الشهر الثاني من ثبوت حملها في جنينٍ طبيًّا يُعَدُّ دمَ نفاسٍ شرعًا، وتجري عليه أحكامه.
 


حكم الدم النازل بعد الإجهاض
قد اتفق الفقهاء على أنَّه إذا سقط الجنين بعد مرور مائةٍ وعشرين يومًا من الحمل وهي المدة التي تُنفخ لتمامها الروح، فإن الدم النازل بعده هو دم نفاس؛ لأنه بعد نفخ الروح فيه قد أصبح إنسانًا قد نفخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق ذكره. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 302، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (2/ 474، ط. دار الفكر)، و"الغرر البهية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (4/ 352، ط. المطبعة الميمنية)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (1/ 387، ط. دار إحياء التراث العربي).

وأمَّا إذا سقط الحمل لأقلَّ مِن مائةٍ وعشرين يومًا: فالمعوَّل عليه عند الفقهاء في هذه الحالة هو تبيُّن أنَّ هذا السقط كان حملًا بجنينٍ فعلًا حتى يُحكم بأن النازل بعده هو دم نفاس، وقد سلكوا في سبيل ذلك مَسَالِكَ عدةً، الغايةُ منها هي التيقُّن مِن أنَّ الخارج مِن الرحم جنينٌ قابلٌ للتخلق فيكون الدمُ النازلُ بَعدَه دمَ نفاسٍ ويأخذ أحكامه، وليس مجرد دم جامد أو غير ذلك مما يمكن أن يشتبه على النساء فيكون الدم حيضًا أو استحاضةً على ما فَصَّلُوهُ مِن أقوالٍ للتمييز بين الحيض والاستحاضة.

فالحنفية والحنابلة اشترطوا للحكم بأن الدم نفاسٌ أن تستبين خِلْقةُ الجنين السقط أو بعضُها حتى يُتيقَّن أنَّ الخارج مِن رحم المرأة وَلَدٌ أو بداية خَلْق الولد ولو خَفِيَ ذلك بحيث لا يعرفه إلا ذوو الخبرة وأهل التخصص، وذلك باعتبار أن استبانة الخِلْقة علامة على وجود الحمل بجنين فعلًا فيكون إلقاؤه ولادةً، لا بمجرد دم لا يتخلق منه إنسانٌ فلا يكون حملًا أصلًا ولا يكون إلقاؤه ولادةً.

جاء في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي الحنفي (1/ 340، ط. دار القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي): [قلتُ: أرأيتَ السقط إذا استبان خَلْقُهُ، هل يكون بمنزلة الولد؟ وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم] اهـ.

وقال الإمام مَجد الدين أبو الفضل ابن مَوْدُود المَوْصِلِي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 31، ط. مكتبة الحلبي): [قال: (والسقْطُ الذي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ) فتصير به نُفساء] اهـ.

قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 122، ط. عالم الكتب): [(ويثبت حُكمُه) أي: النفاس (بوضع ما تبين فيه خَلْق إنسان) ولو خفيًّا؛ لأنه ولادة] اهـ.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (3/ 196، ط. دار الكتب العلمية) في توجيه القول بعدم الاعتبار في الولادة بإلقاء المرأة ما لَم يَستَبِن خَلْقُه: [لأنه إذا استبان خَلْقُه أو بعضُ خَلْقه فهو ولدٌ، فقد وُجِدَ وضعُ الحمل، وإذا لَم يَسْتَبِنْ لَم يُعلَم كونُه وَلَدًا، بل يحتمل أن يكون ويحتمل ألَّا يكون، فيقع الشك في وضع الحمل] اهـ.

بينما اكتفى المالكيةُ والشافعيةُ بأن يكون السقطُ مُبْتَدَأَ خَلْقِ ولدٍ حتى يكون مِن نحو الولادةِ فيُحكم بأنَّ الدمَ النازل بعده نفاسٌ، إلا أنهم اختلفوا فيما يُعد مبتدأ خَلْقِ ولدٍ وما لا يُعد كذلك من مراحل الحمل:

فذهب المالكية في المشهور إلى أن مبتدأ خَلْق الولد قد يُتيقن به قبل مرحلة العَلَقَة التي هي من أطوار الجنين بمجرد أن ينعقد الدم ويجتمِع في أول طَوْرٍ من أطوار الحمل بالجنين، وهو أيضًا قولُ الإمام الحسن البصري، إذ اعتَبَر لمثل ذلك كلَّ ما تَعلَم فيه المرأةُ مِن نفسها أنَّه حملٌ، فيشمل ما كان مبتدأ جنين مِن أول أيام الحمل به، ومِن ثم فمتى ألقَتِ المرأةُ دمًا منعقدًا مجتمِعًا تَعلَم منه أنه حملٌ بولدٍ فإن الدم النازل بعده نفاس.

وذهب الشافعية والإمام أشهب من المالكية إلى أن مبتدأ خَلْق الولد إنما يُمكن التيقن به في مرحلة العَلَقَة فما بَعدها، و"العَلَقة: الدم المُجْتَمِعُ الذي إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ لا يَذُوب، لا الدم المُجْتَمِعُ الذي إذا صُبَّ عليه الماءُ الحارُّ يَذُوب"، كما قال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (8/ 32)، ومِن ثم فمتى ألقَتِ المرأةُ عَلَقَة فإن الدم النازل بعدها نفاس.

فعن الحسن البصري رحمه الله: "إذا أَلْقَتِ المرأةُ شيئًا تَعلَمُ أنه حَمْلٌ.. انقَضَت به العدةُ" أخرجه الإمامان: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وعَبْدُ بن حميد في "تفسيره". وإذا كانت العدَّة مِن الأحكام التي سببُها فراغُ الرحم مِن الحمل بالولد، فكذلك "الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ مِن الْحَمْل" يعد نفاسًا، كما في "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي (1/ 323، ط. دار الفكر).

وقال الإمام ابن رُشْد الجد المالكي في "المقدمات" (3/ 201، ط. دار الغرب الإسلامي) بعد أن ذكر المشهورَ في المذهب من أن وضع الحمل يصدُق على إلقاء الدم المنعقد المجتمِع ولو قَبل مرحلة العَلَقَة، وقولَ الإمام أشهب من أن وضع الحمل إنما يصدُق على إلقاء العَلَقَة: [ووَجْهُ قول أَشْهَب: أنه قد يُتَيَقَّنُ أنه وَلَدٌ وإن لم يكن مُضغةً إذا كان عَلَقةً. ووَجْهُ قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أنه قد يُتَيَقَّنُ أنه وَلَدٌ بكونه دمًا وإن لم يكن بَعْدُ عَلَقةً ولا مُضغةً] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله الرَّصَّاع المالكي في "شرح حدود ابن عرفة" (ص: 104، ط. دار الغرب الإسلامي) في تعريف "النفاس": [قال الشيخ رضي الله عنه ورحمه ونفع به: (دمُ إلقاءِ حملٍ) فقوله: (دم) جنسٌ يشمل الحيض والاستحاضة، وقوله: (إلقاء حمل) يخرجهما.. قال الشيخ: فيدخل فيه دمُ إلقاء الدَّم المجتَمِع على المشهور] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (2/ 240، ط. دار الفكر) في بيان ما يصدُق عليه أنه وضعُ حملٍ قبل مرحلتَي المُضغة والعَلَقَة: [وكذلك الدَّم المُنْعَقِد على المشهور] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 174، ط. المكتب الإسلامي): [وسواء في حكم النفاس كان الولدُ كاملَ الخِلْقة أو ناقِصَها أو ميتًا، وألقَت مُضغة أو عَلَقة، وقال القَوَابِلُ: إنه مبتدأ خَلْق آدمي، فالدَّم الموجود بعده نفاس] اهـ.

وقال الإمام البُجَيرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (1/ 233، ط. دار الفكر): [ويتعلَّق بالعَلَقَةِ أحكامٌ ثلاثةٌ: وجوب الغسل، وإفطار الصائمة، وتسمية الخارج عقبها نفاسًا] اهـ.

فيتحصل مِن ذلك: أن العلة عند الفقهاء في ثبوت دم النفاس هي أن يكون نزول الدَّم مرتبطًا بانْفِرَاجِ الرحم عن الولَدِ؛ "لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ" -كما هي عبارة الإمام أبي السعادات البُهُوتِي مِن الحنابلة-، سواء أكان تامَّ الخِلْقةِ أم ناقصَها ما دام التخليق قد بدأ، وسواء أكان حيًّا أم ميتًا، وأن المرجع عندهم في تحديد استبانة الجنين هو المشاهدة والوجود كما تفيده عبارات الفقهاء، وأن إخبار أهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم بهذا أو ذاك هو المُعْتَدُّ به في المقام الأول، باعتبار ممارستهم التوليدَ، وخبرتهم المتراكمة في معرفة أحوال الأجِنَّة، والتمييز بين ما يكون أصلَ ولدٍ ومبتدأ خَلْقه مِن غيره، وأن تعليقهم الحكم بالحمل والنفاس -حال السقط قبل مضي مائة وعشرين يومًا- على هذه الأمور، إنما هو للتثبُّت والتيقُّن مِن وجود الحمل بالولد على الحقيقة، لا أنه مجرد دمٍ حَبَسَهُ الرحمُ قد لا يتخلق منه الجنين، سواء قلنا بأن السبيل إلى ذلك هو العِلم بابتداء خلق الجنين كما هو مَسلَك المالكية والشافعية، أو هو الاطلاع على استبانة هذا الخَلْق كما هو مَسلَك الحنفية والحنابلة، والغرض من ذلك إنما هو عدم ترتيب الأحكام على مجرد الظن والاحتمال كما بيَّنَّا.

الإجهاض الدم النازل بعد الإجهاض حكم الدم النازل بعد الإجهاض الجنين الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

فيروس ماربورج

بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

ترشيحاتنا

جيب ريكون

الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد