تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

جاك جي اس 8 برو موديل 2026
جاك جي اس 8 برو موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك جي اس 8 برو موديل 2026، وتنتمي جي اس 8 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تأتى سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1758 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

محرك جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وتنتج قوة 182 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنقل قوة المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

زودت سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تحتوي سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات السيارات الـ SUV الرياضية

