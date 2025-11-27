أيهما تفضل.. ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ساوايست اس 06 و جيتور داشينج موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

زودت سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وخزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تحتوي سيارة جيتور داشينج موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تحصل سيارة جيتور داشينج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها قوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 415 ألف جنيه .