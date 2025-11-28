قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الدكتوراه باللغة الإنجليزية  وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية (الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي) وكذا  في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

شروط التقدم للمنح :

  • أن يكون المرشح مصري الجنسية
  •  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية -  المعاهد -  الهيئات -  المراكز البحثية .
  • الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .
  • الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن  ( بدون نفقات من البعثات ) . 
  • ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1/9/2026 .
  • ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .

   بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :  

الدراسة بدون رسوم - توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية - الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) . 

المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

       يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu

    المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه  :

استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين  والتخصص ) .

نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة - نسخة من نبذة عن الحياة العلمية " V.   " باللغة الإنجليزية معتمدة .

خطاب ترشيح من جهة العمل .

خطاب من جهة العمل موضحًا  به  عدم الترشيح  لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى  الجهات الأمنية للموافقة على السفر (معاوني أعضاء هيئة التدريس  والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية فقط المدرجة بخطة البعثات) .

أصل أو صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع – أصل أو صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير –  نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة  .

نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه . .

صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد ) .

صورة بطاقة الرقم القومي .

لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والموضحة بإعلان البعثات ، وكذا الملفات الغير مستوفاه الشروط والمستندات .

أصل شهادة اللغة ( أيلتس 5.5  أو تويفل 80 ) .

الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :

أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه .

يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي: 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر - الدور الرابع .

أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات :  يوم الأحد  الموافق   18/1/2026.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي البعثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يصدر قرار جديد بشأن معبر اللنبي

حقل كورمور

السفارة الأمريكية تنضم لكردستان مطالبة بمحاسبة منفذي هجمات كورمور

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله | شاهد

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد