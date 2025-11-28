منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية (الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي) وكذا في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية

معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية .

الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .

الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن ( بدون نفقات من البعثات ) .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1/9/2026 .

ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :

الدراسة بدون رسوم - توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية - الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .

المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu

المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه :

استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين والتخصص ) .

نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة - نسخة من نبذة عن الحياة العلمية " V. " باللغة الإنجليزية معتمدة .

خطاب ترشيح من جهة العمل .

خطاب من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر (معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية فقط المدرجة بخطة البعثات) .

أصل أو صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع – أصل أو صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير – نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة .

نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه . .

صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد ) .

صورة بطاقة الرقم القومي .

لا يتم قبول ترشيح ملفات المتقدمين خارج التخصصات المعلن عنها من الجانب المجري والموضحة بإعلان البعثات ، وكذا الملفات الغير مستوفاه الشروط والمستندات .

أصل شهادة اللغة ( أيلتس 5.5 أو تويفل 80 ) .

الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :

أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه .

يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي: 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر - الدور الرابع .

أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات : يوم الأحد الموافق 18/1/2026.