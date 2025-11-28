جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن الغارات الجوية والعمليات البرية على لبنان، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عام، أسفرت عن مقتل أكثر من 370 عنصرًا من حزب الله وجماعات متحالفة معه.

وقال جيش الاحتلال، فى بيان نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إن معظم القتلى كانوا أعضاءً فى حزب الله، بينما ينتمى الباقون إلى جماعات متحالفة، بما فى ذلك حماس، مُشيرًا إلى أن جهوده فى لبنان تهدف إلى منع الحزب من استعادة قدراته منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلى الى أن العمليات تضمنت مئات الغارات الجوية وأكثر من 1200 غارة وتوغلات برية محدودة فى جنوب لبنان، مُعظمها بالقرب من خمس مواقع وصفها بالاستراتيجية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة سنجل شمال رام الله، في الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا خطيرا من جانب المستوطنين.

إصابة طفلين في جنين

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة وفا بأن طفلين أصيبا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.