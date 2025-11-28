قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء
قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج
القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال
خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي
تصعيد روسي وتحرك فرنسي.. بوتين يرفض اتفاق السلام وماكرون يطلق خطة التجنيد الوطني
كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة
من قاعدة قندهار إلى البيت الأبيض.. كشف هوية منفذ الهجوم على الحرس الوطني
أحمد السعدني: أنا رومانسي جدا وبتوتر لما يجيلي شغل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن

مسابقة يوروفيجن
مسابقة يوروفيجن
فرناس حفظي

أعلنت إسبانيا رسميًا أنها ستقاطع مسابقة "يوروفيجن" هذا العام في حال مشاركة إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك قواعد المنافسة واستغلالها سياسيًا.


وقبيل أسبوع من النقاش الحاسم حول مشاركة إسرائيل في المسابقة، أكدت الحكومة المركزية في مدريد أنها لن تشارك في الحدث إذا بقيت إسرائيل ضمن القائمة. وقال اتحاد الإذاعة الإسبانية إن "إسرائيل تستخدم المسابقة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تتم معاقبة دول أخرى على ذلك السلوك".


ورغم أن موقف إسبانيا لم يكن مفاجئًا، إلا أنه يحمل ثقلًا كبيرًا، كونها إحدى الدول الخمس الكبرى في المنظومة الأساسية للمسابقة. وقد عبّر اتحاد البث الأوروبي عن أمله في أن يُسهم تعديل القواعد الأخيرة في تهدئة الدول المعترضة، إلا أن إسبانيا وسلوفينيا أكدتا أنهما ستقاطعان المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.


ويمثل إسرائيل في الاجتماع المرتقب بجنيف كلٌّ من الرئيس التنفيذي لهيئة البث "كان" جولان يوخباز، والمحامية أيالا مزراحي، في محاولة لإقناع الدول الأعضاء بمنع التصويت وإبقاء إسرائيل داخل المنافسة تحت عنوان "نقاش مبدئي حول المشاركة".


وتعتمد إسرائيل بصورة كبيرة على دعم كل من ألمانيا  الدولة المضيفة  والنمسا، وهو ما قد يرجّح الكفة لصالحها خلال التصويت النهائي.

إسبانيا مسابقة يوروفيجن إسرائيل مشاركة إسرائيل اتحاد الإذاعة الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

ترشيحاتنا

احترام الكبير واجب شرعي

هشام عبد العزيز: احترام كبار السن وتوقيرهم من مقاصد الإسلام الأساسية

د. هشام عبد العزيز

عالم بالأوقاف يحذر: السوشيال ميديا تهدد قيم احترام الكبير بين الشباب

د. هشام عبد العزيز

عالم بالأوقاف يحذر: السوشيال ميديا تهدد قيم احترام الكبير بين الشباب

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد