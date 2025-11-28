ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن

أعلنت إسبانيا رسميًا أنها ستقاطع مسابقة "يوروفيجن" هذا العام في حال مشاركة إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك قواعد المنافسة واستغلالها سياسيًا.



وقبيل أسبوع من النقاش الحاسم حول مشاركة إسرائيل في المسابقة، أكدت الحكومة المركزية في مدريد أنها لن تشارك في الحدث إذا بقيت إسرائيل ضمن القائمة. وقال اتحاد الإذاعة الإسبانية إن "إسرائيل تستخدم المسابقة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تتم معاقبة دول أخرى على ذلك السلوك".



ورغم أن موقف إسبانيا لم يكن مفاجئًا، إلا أنه يحمل ثقلًا كبيرًا، كونها إحدى الدول الخمس الكبرى في المنظومة الأساسية للمسابقة. وقد عبّر اتحاد البث الأوروبي عن أمله في أن يُسهم تعديل القواعد الأخيرة في تهدئة الدول المعترضة، إلا أن إسبانيا وسلوفينيا أكدتا أنهما ستقاطعان المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.



ويمثل إسرائيل في الاجتماع المرتقب بجنيف كلٌّ من الرئيس التنفيذي لهيئة البث "كان" جولان يوخباز، والمحامية أيالا مزراحي، في محاولة لإقناع الدول الأعضاء بمنع التصويت وإبقاء إسرائيل داخل المنافسة تحت عنوان "نقاش مبدئي حول المشاركة".



وتعتمد إسرائيل بصورة كبيرة على دعم كل من ألمانيا الدولة المضيفة والنمسا، وهو ما قد يرجّح الكفة لصالحها خلال التصويت النهائي.