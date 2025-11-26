قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم مدرب الزمالك.. إصابة 5 أشخاص في تصادم «تمناية وملاكي» بـ صحراوي المنيا
"فيتو رئاسي".. الرئيس السيسي يكشف سر اعتراضه على بعض ممارسات انتخابات النواب
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعًا مع وفد من ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ ما يقرب من 80 عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى توسع الجامعات المصرية في توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لمنح درجات علمية مزدوجة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة إستراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

ورحب مسئولو مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، بتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والجامعات والمراكز البحثية المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشادوا بالتقدم الملحوظ للمنظومة التعليمية والبحثية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بمختلف الدول العربية والأجنبية. 

كما تناول الاجتماع بحث فرص توسيع نطاق التعاون الجامعي مع منظمة اليونسكو من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات بالجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب؛ لضمان تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

حضر من الجانب المصري، السيد الوزير المفوض عمرو عبدالله، مدير شؤون اليونسكو والتراث الدولي بوزارة الخارجية، والدكتورة منى هجرس مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون اليونسكو.

وحضر من جانب مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، ميسون شهاب، وفاطمة طه، ورشا العميري.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

نيمار

إصابة نيمار تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيلي.. تفاصيل

بيلينجهام

إصابة بيلينجهام تهدد مشاركة ريال مدريد أمام أولمبياكوس

الغندور

بعد ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات..الغندور يعلق: المصائب لا تأتي فرادى

بالصور

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد