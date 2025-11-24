وزير التعليم العالي يشهد احتفالية العرض الخاص لـ «نور وصندوق الأسرار» بجامعة الأزهر

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للعرض الخاص للمسلسل الكرتوني الجديد «نور وصندوق الأسرار»، وذلك في إطار احتفال المنظمة بمرور 18 عامًا على تأسيسها، والتي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، انطلاقًا من اهتمام الدولة بدعم المحتوى الإبداعي والتعليمي الموجَّه للأطفال والشباب، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة تُقدِّم المعرفة بطرق ابتكارية معاصرة.

احتفالية العرض الخاص للمسلسل الكرتوني «نور وصندوق الأسرار»

كما شهدت الاحتفالية توقيع اتفاق تعاون جديد بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر بهدف تعزيز التعاون في دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب، وتفعيل المبادرات الوطنية لبناء الإنسان المصري، وإنتاج جزء جديد من مسلسل الرسوم المتحركة "نور وصندوق الأسرار".

شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، ضم الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، واللواء وائل بخيت نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر وأمين عام المنظمة، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة «نور»، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب قيادات المنظمة والمجلة وعدد من الكُتّاب والرسّامين المشاركين في العمل، وممثلي المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية ووسائل الإعلام، إضافة إلى حضور واسع من الطلاب المصريين والوافدين.

وخلال كلمته في الحفل، وجّه الدكتور أيمن عاشور تحية تقدير واحترام إلى الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء المتميز الذي يجمع مؤسسات الدولة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها وتسعى إلى بنائه بمختلف الجوانب الثقافية والعلمية والقيمية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل محطة فارقة في تطوير منظومة التعليم والتثقيف المجتمعي، وتعكس إصرار الدولة على الاستفادة من جميع الوسائل الحديثة لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة تخدم الحاضر وتُصنع المستقبل وفق استراتيجية وطنية طموحة تُعلي من شأن بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يشكل فصلًا جديدًا ومشرقًا في مسار الشراكة التاريخية بين مؤسستين عريقتين: الأولى هي مؤسسة البحث والتطوير الوطنية ممثلة في وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والثانية هي منارة الوسطية والاعتدال ممثلة في الأزهر الشريف وجامعته ورابطة خريجيه.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن دور البحث العلمي لم يعد مقتصرًا على المعامل والأبحاث فقط، بل أصبح قوة محركة لتشكيل وعي المجتمع ودعم التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن توظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الدولة الحديثة.

وأضاف الوزير أن الاحتفال يمثل انطلاقة لمرحلة نوعية جديدة تقوم على تسخير أدوات القوة الناعمة، وعلى رأسها الإعلام والرسوم المتحركة، لترسيخ القيم الأصيلة ونشر المعارف العلمية بصورة مبتكرة وجذابة تواكب تطورات العصر وتخاطب مختلف الفئات. وأكد أن دعم إنتاج المسلسلات الكرتونية، وفق النموذج الذي تقدمه شخصية «نور»، يعكس إيمان الوزارة العميق بأن الإعلام الحديث بمختلف وسائله أصبح الميدان الأكثر تأثيرًا في تشكيل الوجدان العام ورفع الوعي المجتمعي، مشيدًا بالقضايا التوعوية الهادفة التي يعرضها المسلسل.

ولفت الوزير إلى دور المحتوى الهادف الموجَّه للأطفال والشباب والمرأة في تبسيط العلوم وربطها بالهوية الوطنية والموروث المصري العريق، بما يساعد النشء على استيعاب هذه المفاهيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما يُسهم في نشر الأخلاق النبيلة والقيم الإيجابية التي تشكل أساس الشخصية المصرية المتوازنة وتعزز تماسك المجتمع. وشدد على أهمية هذا المحتوى في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة عبر تقديم معالجة منهجية واعية ولغة فنية راقية تتعامل مع هذه الظواهر بأسلوب علمي ومؤثر يُسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية المجتمع من مخاطر التشدد.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين أكاديمية البحث العلمي ورابطة خريجي الأزهر وجامعة الأزهر تأتي تعزيزًا لنهج التعاون الاستراتيجي بين منظومة التعليم العالي والأزهر الشريف، حيث تستهدف الاتفاقية تطوير اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والحاضنات المتخصصة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة في صناعات المستقبل. مشيرًا إلى أن التطور العلمي يجب أن يستند إلى هوية وطنية راسخة ووعي متجدّد، وهو الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره الحارس الأمين للتراث والمرجعية الوسطية المعتدلة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التكامل بين المؤسسات العلمية والدينية والثقافية يشكل صمام أمان لإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا ومتمسكة في الوقت ذاته بقيم المواطنة والانتماء الصحيح، وذلك انسجامًا مع أهداف المبادرة الرئاسية «بداية» الداعمة لصناعة الوعي وبناء الإنسان المصري