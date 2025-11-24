قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يستقبل نائب وزير التعليم بإندونيسيا لبحث سبل التعاون في مجالي التعليم والدعوة

شيماء جمال

استقبل فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور عاطف لطيف الحياة، نائب وزير التعليم بإندونيسيا، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون في مجالي التعليم والدعوة.

أكد وكيل الأزهر، أن العلاقات بين الشعبين المصري والإندونيسي علاقات تاريخية ممتدة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بخريجيه من إندونيسيا الذين تخرجوا في عهوده المختلفة، وأن المعاهد والجامعات الأزهرية تحتضن اليوم أكثر من 14 ألف طالب إندونيسي، مشيدا بتفوق الطلاب الإندونيسيين وشغفهم بالعلم، مؤكدًا أنهم يحظون باهتمام ورعاية كبيرين داخل المؤسسات الأزهرية، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين القيادات الدينية في البلدين تجسّد خصوصية هذه العلاقة، لافتًا إلى أن الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر خصّ إندونيسيا بثلاث زيارات رسمية، بما يعكس مكانتها المتميزة لدى الأزهر الشريف.

وأشار الدكتور الضويني إلى أن الأزهر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز جودة التعليم في معاهده وجامعاته؛ إيمانًا بأن التعليم المخطط له يبني عقلًا واعيًا قادرًا على خدمة وطنه ودينه، موضحا فضيلته أن المنظومة التعليمية بالأزهر تشهد تطورًا كبيرًا، حيث يتقدم أكثر من 400 معهد للحصول على الجودة كل عام وتحصل جميعها على الاعتماد، بينما حصلت 40 كلية بجامعة الأزهر على الاعتماد الأكاديمي، إلى جانب اعتماد 36 برنامجًا جامعيًّا.

من جهته، أكد الدكتور عاطف لطيف الحياة، نائب وزير التعليم بإندونيسيا، المكانة الرفيعة التي يحتلها الأزهر الشريف في قلوب الإندونيسيين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية ممتدة منذ قبل استقلال إندونيسيا، وتطورت بقوة عبر العقود، حتى كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا.

وأعرب نائب الوزير عن اعتزاز بلاده بافتتاح قسم اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ليكون اللغة الخامسة عشرة التي تُدرَّس بالكلية، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون مع الأزهر من خلال تقديم منح للطلاب المصريين لدراسة في الجامعات الإندونيسية، لتعزيز مسارات التبادل العلمي والثقافي.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على عمق الروابط العلمية والحضارية بين الأزهر وإندونيسيا، وأهمية مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تطوير التعليم ويعزز الدور الرائد للأزهر الشريف في العالم الإسلامي.

وكيل الأزهر وزير التعليم إندونيسيا نائب وزير التعليم بإندونيسي التعليم الدعوة

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

