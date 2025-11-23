أصبحت معتمدة عالميا.. رئيس جامعة الأزهر يشيد بكلية الطب للبنين بالقاهرة

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود إدارة كلية الطب للبنين بالقاهرة وتناغمها الدائم والمستمر في إدارة شئون الكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها "الحسين الجامعي - سيد جلال الجامعي".

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن العمل بروح الفريق الذي تدار به كلية الطب للبنين كان له أطيب الأثر في ريادة الكلية وتطورها حتى صارت في طليعة الكليات المعتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأصبحت الكلية وخريجوها معتمدين عالميًّا؛ نظرًا لحصول الكلية على شهادة الاعتماد كما حصلت على شهادة تجديد الاعتماد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس الكلية اليوم لتكريم الدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ بمناسبة بلوغه السن القانونية، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لجهوده المخلصة في إدارة ملف الدراسات العليا والبحوث على مدار سنوات، لافتًا إلى أنه ينتمي لبيت علم وإلى أهل القرآن الكريم فضيلة الشيخ الزيات عليه رحمة الله.

واستعرض رئيس جامعة الأزهر بعضًا من جهود التطوير الكبيرة التي شهدها التعليم الأزهري بمرحلتيه الجامعي وقبل الجامعي، مشيرًا إلى أن التعليم الأزهري يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق؛ نظرًا لما يتميز به عن غيره من الاهتمام بالقيم الأخلاقية وتدريس علوم الدين جنبًا إلى جنب مع علوم الدنيا.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه مواكبة للتطورات الكبيرة كانت جامعة الأزهر سباقة؛ حيث شهد هذا العام الدراسي الجديد (2025 - 2026) افتتاح 7 كليات جديدة كان في مقدمتها كليتي الذكاء الاصطناعي بنين وبنات القاهرة، إضافة إلى كليتي الطب البيطري للبنين بحوش عيسي بمحافظة البحيرة ومحافظة أسيوط؛ خدمة لطلاب محافظات الوجهين البحري والقبلي، إضافة إلى ذلك تم افتتاح عدد 30 برنامجًا تعليميًّا جديدًا متميزًا يلبي حاجة المجتمع وتطورات العصر.