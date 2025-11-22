رئيس جامعة الأزهر يكشف سر حذف «الرحمن الرحيم» في دعاء الجماع

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، شرحًا مفصّلًا لأدب الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عند إتيان أهله، مبينًا أن الرسول الكريم أرشد إلى القول: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، أن النبي اكتفى بقول «بسم الله» دون ذكر صفتي «الرحمن الرحيم»، وهو ما استوقف أهل العلم لبحث الحكمة من هذا الحذف.

وقال داود إن العلماء رأوا أن حذف الصفات في هذا الموضع ملائم للمقام، لما يغلب على اللحظة من شهوة تستدعي الاكتفاء بالبسملة المجردة، مشيرًا إلى أن في ذلك مراعاة دقيقة لطبيعة الموقف.

وأضاف أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يرى أنه لو زاد الداعي صفتي «الرحمن الرحيم» لكان حسنًا، لأن الزيادة في الذكر خير، إلا أن جمهور العلماء أكد أن الاتباع الدقيق للَّفظ النبوي الموروث هو الأفضل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هناك رواية أخرى في صحيح البخاري جاء فيها الدعاء دون بسملة ولا نداء «اللهم»، واقتصر اللفظ على: «جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».

وبين أن العلماء وجّهوا هذه الرواية بأنها الحدّ المجزئ من الدعاء، بينما الرواية الكاملة هي البسملة ثم النداء ثم نص الدعاء، موضحًا أن الأولى لمن أراد التمام، والثانية لمن أراد مجرد حصول الأجر.

وأضاف أن الرواية المختصرة تحمل فائدة مهمة، إذ تتيح لمن نسي الدعاء قبل الشروع ثم تذكر أثناء الفعل أن يقول: «جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» دون بسملة ودون لفظ الجلالة، حتى لا تفوته بركة الدعاء ولا يفوته الاتباع، مراعاة لحال النسيان.

وأوضح داود أن للعلماء نظائر لهذا التفصيل، ومنها دعاء دخول الخلاء: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

فإن نسي الشخص الدعاء قبل الدخول قال: «أعوذ بك من الخبث والخبائث» داخل الخلاء دون ذكر البسملة وتعظيم اسم الله، حفاظًا على حرمة المكان وفي الوقت نفسه إدراكًا لبركة الاتباع.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن اختلاف الروايات وتعددها يعكس رحمة السنة النبوية واتساعها لحال المتذكر قبل الشروع، وحال الناسي الذي تذكّر أثناءه، مبينًا أن هذه اللطائف التي تداولها العلماء تكشف دقة فهمهم وعمق عنايتهم بتوجيه النصوص بما يناسب حياة المؤمن ويحقق له العمل بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه.



