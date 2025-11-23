قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
ديني

انطلاق الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة بالأزهر لتعزيز الثقافة والوعي المعرفي

مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي
مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي
شيماء جمال

عقد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية لانطلاق الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل القطاع، والدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، ولفيفٌ من قيادات الأزهر الشريف، ومنسقي المشروع، والمسؤولين التربويين على مستوى الجمهورية، وأولياء الأمور، وذلك بهدف دعم ثقافة القراءة، وتعزيز الوعي المعرفي، وترسيخ مكانة القراءة في الوسط التعليمي الأزهري.

المشروع الوطني للقراءة يسير على قدم وساق بآليات تكنولوجية ودليل إرشادي شامل

وأكّد الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، ومنسق المشروع، في كلمته، أن المشروع الوطني للقراءة يسير «على قدم وساق» في موسمه الخامس، ويتطلب العمل فيه إيمانًا كاملًا من جميع المؤسسات والعاملين بها، بتفعيل دوره وأهميته كمشروع ثقافي تنافسي مستدام، مشيرًا إلى تطوير آلية جديدة تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإعداد دليل إرشادي شامل لتوعية المعاهد وشيوخها والإدارات التعليمية بأهمية القراءة وآليات التسجيل الفعّال لإنجاح المشروع في موسمه الجديد.

وأضاف مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، أن هناك متابعة دقيقة لدعم المشاركة الفعالة وضمان تأهيل القائمين على المشروع في الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة، وتحقيق أهدافه في ترسيخ المعرفة والوعي، وتعزيز دور القراءة في بناء الفرد والمجتمع، بما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وجهود الأزهر الشريف في دعم الحراك الثقافي والمعرفي داخل المعاهد الأزهرية والمدارس.

من جانبها، أوضحت شيماء العزازي، معلم مواد شرعية بمنطقة الشرقية الأزهرية، الفائزة في الموسم الرابع فئة المعلم المثقف، أن طريق التميز يبدأ بلحظة صدق مع النفس وإدراك عميق لقيمة المعرفة وسط عالم سريع التغير، ودعت الشباب إلى عدم انتظار الظروف المثالية، بل إلى صناعة الفرص بالإرادة والشغف، وجعل القراءة شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل، وشددت على أهمية امتلاك كل فرد لرؤية واضحة تقوده نحو تحقيق أهدافه، مؤكدة أن القراءة الواعية تصنع أثرًا حقيقيًا وتمكّن الفرد من بناء مستقبل يليق بأحلامه.

ندوة حث العلمي المشروع الوطني للقراءة القراءة

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

