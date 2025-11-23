انطلاق الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة بالأزهر لتعزيز الثقافة والوعي المعرفي

عقد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية لانطلاق الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل القطاع، والدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، ولفيفٌ من قيادات الأزهر الشريف، ومنسقي المشروع، والمسؤولين التربويين على مستوى الجمهورية، وأولياء الأمور، وذلك بهدف دعم ثقافة القراءة، وتعزيز الوعي المعرفي، وترسيخ مكانة القراءة في الوسط التعليمي الأزهري.

المشروع الوطني للقراءة يسير على قدم وساق بآليات تكنولوجية ودليل إرشادي شامل

وأكّد الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، ومنسق المشروع، في كلمته، أن المشروع الوطني للقراءة يسير «على قدم وساق» في موسمه الخامس، ويتطلب العمل فيه إيمانًا كاملًا من جميع المؤسسات والعاملين بها، بتفعيل دوره وأهميته كمشروع ثقافي تنافسي مستدام، مشيرًا إلى تطوير آلية جديدة تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإعداد دليل إرشادي شامل لتوعية المعاهد وشيوخها والإدارات التعليمية بأهمية القراءة وآليات التسجيل الفعّال لإنجاح المشروع في موسمه الجديد.

وأضاف مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي، أن هناك متابعة دقيقة لدعم المشاركة الفعالة وضمان تأهيل القائمين على المشروع في الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة، وتحقيق أهدافه في ترسيخ المعرفة والوعي، وتعزيز دور القراءة في بناء الفرد والمجتمع، بما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وجهود الأزهر الشريف في دعم الحراك الثقافي والمعرفي داخل المعاهد الأزهرية والمدارس.

من جانبها، أوضحت شيماء العزازي، معلم مواد شرعية بمنطقة الشرقية الأزهرية، الفائزة في الموسم الرابع فئة المعلم المثقف، أن طريق التميز يبدأ بلحظة صدق مع النفس وإدراك عميق لقيمة المعرفة وسط عالم سريع التغير، ودعت الشباب إلى عدم انتظار الظروف المثالية، بل إلى صناعة الفرص بالإرادة والشغف، وجعل القراءة شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل، وشددت على أهمية امتلاك كل فرد لرؤية واضحة تقوده نحو تحقيق أهدافه، مؤكدة أن القراءة الواعية تصنع أثرًا حقيقيًا وتمكّن الفرد من بناء مستقبل يليق بأحلامه.