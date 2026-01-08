آكلين شاربين ببلاش.. خالد الغندور يتحدث عن أزمات اللاعبين داخل الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن تفاصيل أزمات اللاعبين داخل النادي الأهلي.

وأكد خالد الغندور في تصريحات اذاعية أن أشرف داري وجراديشار رفضوا تمام فكرة الرحيل من الاهلي قائلا “ شاربين اكلين نايمين في النادي عايز تمشيني، اديني فلوسي ووكلاء اللاعبين بتوعهم شغالين على كده”

وتابع ان والد أشرف داري اكد ان نجله لم يتلقي اي عروض و طالب بالحصول علي عقده كاملا حال رحيله .

وأكمل ان الأهلي يسعي للوصول الي صيغه لرحيل هؤلاء الاعبين

واختتم ان اليو ديانج سيكمل لنهاية الموسم حتي حال رحيله الموسم المقبل بدون مقابل مادي.